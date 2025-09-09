Muere una mujer con discapacidad en La Palma intoxicada por gases, presuntamente de forma inducida por su madre

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 09/09/2025

Actualizado a las 13:55h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

El juzgado de guardia en Santa Cruz de La Palma investiga la muerte de una mujer de 32 años, que al parecer habría muerto por inhalación de gases provocada por su propia madre en su vivienda en Breña Alta.

Como ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), se ha procedido a la abrir diligencias previas esta madrugada por un presunto delito de homicidio.

Como ha adelantado Cadena Ser, se trata una reconocida activista por los derechos de las personas con discapacidad en Canarias, que durante años luchó por la mejora de las condiciones de los centros residenciales de Canarias y que en julio del año pasado, logró ganar una sentencia pionera en España. Hace unos días, la madre puso en sus redes sociales el siguiente mensaje: "Las calles se han hecho más estrechas y hay que abrirlas con las manos", apunta la noticia de la cadena.

La fallecida, una mujer de 32 años, podría habría muerto por inhalación de gas butano provocada y las pesquisas apuntan a que la presunta autora de los hechos sería su madre, que se encuentra hospitalizada porque supuestamente después de su acción intentó quitarse la vida igualmente inhalando gases tóxicos, sin éxito. Permanece hospitalizada en cuidados intensivos en el Hospital General de La Palma.

MÁS INFORMACIÓN Un hombre confiesa haber matado a puñaladas a su propia madre en Gran Canaria

Lo hechos, que sucedieron en la madrugada de este martes, está ahora mismo en proceso de investigación.