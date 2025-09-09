Un hombre confiesa haber apuñalado y matado a su propia madre en Gran Canaria

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 09/09/2025 a las 09:54h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

Un hombre ha asesinado a su madre, una mujer de 78 años, en Las Palmas de Gran Canaria. Según adelanta la Policía Nacional, fue el propio agresor el que llamó informando de que había apuñalado a su madre.

Fue en torno a las 21.10 horas en un domicilio ubicado en Diseminado 7 puerta, en Las Palmas de Gran Canaria, a donde los agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar tras ser informados por la sala operativa, después de que un varón manifestara haber dado muerte a su madre con un arma blanca.

Los efectivos confirmaron el fallecimiento de una mujer en el lugar de los hechos y procedieron a la detención del presunto autor por un delito de homicidio.

Han intervenido en el suceso la Autoridad Judicial, la Policía Científica y al equipo especializado en homicidios. La autoridad judicial ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal.

- Habrá ampliación -