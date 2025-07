La «inoperancia e insolidaridad» deja a Canarias, de nuevo, sola frente al drama migratorio

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 17/07/2025 a las 18:57h. Compartir Copiar enlace

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha vuelto a mostrarse indignada ante «la falta de respeto mostrada por parte del conjunto del Estado hacia Canarias, a quien siguen dejando sola frente a la situación crítica que atraviesa al tener desbordada su capacidad de mantenimiento de los menores migrantes no acompañados que arriban a las islas».

«Quizás es cansino seguir repitiendo las cifras, pero cuando comunidades como Baleares se echan las manos a la cabeza por tener 200 menores en sus centros en los últimos meses, mientras Canarias lleva dos años con una sobreocupación de más de 5.000 niños, nos quedamos atónitas. ¿Qué tipo de cinismo es este? ¡Nosotros tenemos centros con 200 y 400 niños en islas como El Hierro!», ha destacado.

«Y, todavía, podemos entender las prevenciones que tienen las comunidades porque el Estado no da ejemplo. No están dispuestas a asumir en solitario como lo estamos haciendo nosotros desde hace dos años, insisto. Pero la inoperancia del Gobierno Central sigue siendo evidente porque no es capaz de articular una respuesta negociada, con una financiación óptima, que permita a estas comunidades ahuyentar sus miedos de tener que dedicar una financiación extra a un asunto que es un problema europeo».

La consejera ha subrayado que «la prueba de que el Estado es el primero que no cumple, la tenemos en las reuniones de la comisión Canarias Estado para solventar el mandato del Tribunal Supremo, donde llevamos dos meses escuchando todo tipo de excusas peregrinas para no asumir al menos la responsabilidad que les corresponde de dar un espacio físico fuera de Canarias a los niños migrantes con la condición de protección internacional«. Los gestos para ganar el relato, ha dicho, »empiezan a dejarlos en evidencia, ya que por el momento no ha salido ni un solo niño hacia la Península de tal manera que se pueda aliviar la carga que tiene el archipiélago».

Delgado relató las diversas tácticas que utiliza el Estado para, por un lado, que parezca ante el Tribunal Supremo que están avanzando y colaborando para asumir su responsabilidad y, por otro, no hacer efectiva ninguna salida, como las continuas peticiones de documentación, ya enviada, con nuevos datos, o la resolución negativa de expedientes de protección oficial para reducir la lista de menores que tienen que asumir. «Si en los últimos años han hecho 19 expedientes, en las últimas semanas, Interior se ha aplicado intensamente a evacuar 141 resoluciones, de las cuales 53 han sido negativas. A nosotras, al menos, nos parece bastante sospechoso».

«El resultado, de nuevo, es que volvemos a Canarias con la única esperanza de que el Estado aplique de una vez por todas la ley, desarrolle y apruebe los Real Decreto que desarrollan en Real Decreto Ley de Modificación de la Ley de Extranjería, y comience sin dilación las derivaciones a todas las Comunidades Autónomas según el criterio de reparto presentado en la Comisión Sectorial porque pueden hacerlo y les ampara la ley», sentenció.

«Si ese reparto se produjera, Canarias seguiría en contingencia migratoria, con tres veces su capacidad de acogimiento superada, pero por lo menos sentiríamos un cierto alivio que nos permitiría seguir dando respuesta a las nuevas llegadas. Si esto no es así, en las calmas de septiembre veremos una situación insostenible sin recursos alojativos, profesionales, sanitarios, judiciales ni económicos para estos menores y, lo más importante, sin capacidad para poner por delante el bien superior del menor».

La ministra Sira Rego afirmó que en el Consejo de Ministros previsto para el próximo 22 de julio se aprobará decreto que desarrolla el Real Decreto Ley de Modificación de la Ley de Extranjería, mientras que el próximo 26 de agosto se prevé la aprobación del decreto que regulará la capacidad de acogida ordinaria de los sistemas de protección para la adecuada protección y tutela de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas y la financiación a las comunidades autónomas que acojan a personas menores migrantes no acompañados.