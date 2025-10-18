Descubierto en Tenerife un fósil vegetal prehistórico

Tenerife ha presentado lo que el Ayuntamiento de La Laguna ha definido como «un hallazgo paleontológico de gran relevancia». Se trata de un fósil vegetal prehistórico localizado en la montaña de San Roque, junto al conjunto histórico de la ciudad, que arroja pistas ... y nueva información sobre el pasado de la comunidad.

El hallazgo, recientemente expuesto en el congreso internacional FloraMac 2025 y en colaboración con el investigador Carlos Göis Marques (Madeira), representa uno de los pocos registros fósiles de vegetación prehistórica en el entorno urbano de La Laguna.

La presentación del fósil ha coincidido con la conmemoración del Día Internacional del Fósil por lo que se ha celebrado un acto divulgativo abierto al público donde se proyectaron imágenes del fósil y se expusieron pósteres divulgativos sobre el patrimonio paleontológico del municipio, incluyendo referencias a especies extintas, como el lagarto gigante de Tenerife.

os asistentes pudieron conocer cómo los moldes fósiles, formados por sedimentos volcánicos, ofrecen información valiosa sobre el paisaje vegetal anterior a la colonización, así como sobre la dinámica volcánica y climática de la región.

El hallazgo ha sido presentado por la profesora de Paleontología de la Universidad de La Laguna (ULL), Carolina Castillo Ruiz, junto a la geóloga María Candelaria Martín Luis y la doctoranda María del Cristo Velasco Flores, quien realiza su tesis sobre fósiles vegetales de Tenerife.

Presentación del fósil prehistórico descubierto AYTO LA LAGUNA

La presentación se enmarcó en el proyecto de Aprendizaje Servicio «Tras las huellas del pasado: ruta interpretativa por los tesoros paleontológicos laguneros», una iniciativa pionera coordinada por la ULL y en la que participa alumnado de Secundaria. El proyecto cuenta con la colaboración de las concejalías de Patrimonio Cultural, Desarrollo Rural, Desarrollo Local y Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Laguna, así como de la Oficina de Voluntariado del Cabildo de Tenerife, la Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello y el IES Doctor Antonio González González de Tejina.

La jornada fue también una oportunidad para acercar la ciencia al territorio, fomentar la conciencia ambiental y visibilizar el trabajo colaborativo entre estudiantes, investigadores y entidades públicas, además de para reforzar el compromiso de La Laguna con la protección y divulgación de su patrimonio natural.