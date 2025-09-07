Canarias ha perdido 86 especies y es el archipiélago más afectado por las extinciones

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 07/09/2025 a las 11:05h. Compartir Copiar enlace

Canarias ha perdido 86 especies que están actualmente extintas, lo que posiciona al archipiélago como el más afectado por las extinciones, seguido por Cabo Verde y Madeira, con 58 y 57 extinciones respectivamente, para finalizar con Azores, con 19.

De las 86 registradas en Canarias, 67 de ellas (que suponen un 78%) ocurrieron antes de la llegada de los humanos, y son fundamentalmente de caracoles terrestres.

Así lo evidencia una investigación internacional, liderada por el catedrático de Ecología de la Universidad de La Laguna (ULL) José María Fernández-Palacios, revela que la mitad de las extinciones de especies endémicas macaronésicas se produjeron por la actividad humana.

Exactamente la mitad de las extinciones registradas, incluyendo prácticamente a todas las de vertebrados, así como artrópodos y plantas vasculares presentan cronologías que coinciden con la ocupación humana de las islas, por lo que podría atribuirse al impacto que sobre una naturaleza prístina ejercieron a su llegada a las islas los humanos y las especies por ellos introducidas. Por su parte, las extinciones con cronologías previas a la llegada de los humanos y, por lo tanto, no atribuibles a ellos, se han debido fundamentalmente a causas climáticas, como las ligadas a los ciclos glaciales pleistocenos.

Lejos de ser una excepción, el patrón y las causas de las extinciones de especies endémicas detectados en la Macaronesia refleja perfectamente lo que se sabe ocurrió en archipiélagos volcánicos de condiciones similares, como Hawái, Galápagos o las Mascareñas, acentuando cómo los seres humanos transforman abruptamente con su llegada a las islas la naturaleza que en ella existía y que había evolucionado al margen de estos durante millones de años.

Los científicos han llevado a cabo la primera síntesis de todas las extinciones de especies endémicas terrestres conocidas en Azores, Madeira, Islas Salvajes, Canarias y Cabo Verde, con información sobre la distribución original de las especies, sobre cuándo y por qué se extinguieron.

El estudio, publicado en la revista PNAS Nexus, ha identificado 220 extinciones de especies terrestres endémicas de la Macaronesia, en la que los moluscos se llevan la mayor fracción (111 especies), seguidos por artrópodos (55), aves (27) y reptiles (15). Proporcionalmente, el impacto ha sido mayor en las aves, con una pérdida del 50% de las especies endémicas conocidas, seguidos por los mamíferos (43%) y reptiles (28%).

En el trabajo se ha realizado una revisión profunda de la literatura existente, que ha posibilitado confeccionar el primer listado de las especies endémicas terrestres extintas conocidas para la región biogeográfica de la Macaronesia para los siguientes grupos taxonómicos: artrópodos, moluscos, briófitos, hongos, líquenes, plantas vasculares, aves, reptiles y mamíferos. También reúne información acerca de la distribución original de las especies desaparecidas y de las cronologías de dichas extinciones y sus probables causas, según los autores de las obras originales.