CRISIS MIGRATORIA

Delgado cree «inaceptable» que el Estado acuse a Canarias de ralentizar las salidas de menores asilados

La consejera denuncia que «aún hay casi 800 menores en el listado SAPI en disposición para ser derivados, más otros 400 a los que ni si quiera han incluido en el registro administrativo»

Remolque de un cayuco en el muelle de Arguineguín, Gran Canaria en 2023 REUTERS/Borja SuÁrez

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

La consejera del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha valorado como «inaceptable» que se acuse al Gobierno de Canarias de ralentizar los traslados de los menores de protección internacional cuando la realidad es que es el Gobierno de España quién no está haciendo su ... trabajo. «Frente al relato del Estado, los datos de salidas de menores son demoledores. En siete meses solo han salido de Canarias 182 y quedan cerca de un millar de menores de protección internacional por trasladar», explica.

