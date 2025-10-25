Suscribete a
Cuatro directores de centros y un empresario inmobiliario, imputados por desviar 2,4 millones de fondos europeos de acogida de menores

Más de un millón de euros fue retirado en efectivo y se detectaron 25.000 euros en gastos personales cargados a las cuentas de los centros

Hay gastos en operaciones estéticas, vacaciones, gasolina o comidas en restaurante

Caso Menas: tratamientos estéticos y noches de hotel pagadas por dinero de inmigración

POLICÍA NACIONAL/ARCHIVO

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha dado por concluida la compleja investigación económico-patrimonial 'Tabaiba' que ha culminado con la imputación judicial de cuatro directores de centros de menores extranjeros en Gran Canaria y Lanzarote, y un empresario inmobiliario por desviar 2,4 millones de fondos europeos ... para la acogida a otros fines.

