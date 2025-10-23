Clavijo celebra que el auto del TS dé la razón a Canarias confirmando el «abandono» del Estado

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha vuelto a denunciar que el Estado «deja abandonada a Canarias y a los menores vulnerando derechos fundamentales» y se ha preguntado «cuántos autos más va a tener que dictar el Tribunal Supremo para que se termine ... la vulneración de los derechos de estos menores».

Para Clavijo, el auto del Tribunal Supremo que ha acordado este jueves requerir al Estado para que en un plazo «improrrogable» de 15 días proceda a cumplir el auto que dictó en marzo, que ordena garantizar el acceso y permanencia en el sistema de acogida a un millar de menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo en Canarias, «viene a ratificar la razón y el abandono que la Administración del Estado ha sometido a Canarias y a sus niños y niñas».

El presidente canario ha pedido que se termine «la vulneración de los derechos de estos menores, el hacinamiento, el acceso a servicios a los que tendría derecho por estar en la red de protección internacional».

«No sé cuántas veces más el Estado va a dejar abandonada a Canarias y a los menores, vulnerando derechos fundamentales», se ha cuestionado.