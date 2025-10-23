Suscribete a
CRISIS MIGRATORIA

Clavijo celebra que el auto del TS dé la razón a Canarias confirmando el «abandono» del Estado

«No sé cuántos autos más van a tener que dictarse para que se termine la vulneración de derechos de estos menores»

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los medios en foto de archivo
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los medios en foto de archivo GOBCAN/ARCHIVO

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha vuelto a denunciar que el Estado «deja abandonada a Canarias y a los menores vulnerando derechos fundamentales» y se ha preguntado «cuántos autos más va a tener que dictar el Tribunal Supremo para que se termine ... la vulneración de los derechos de estos menores».

