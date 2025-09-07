El legado milenario de las Apañadas hermana a las Reservas de la Biosfera de Anaga y de Fuerteventura

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 07/09/2025 a las 10:47h. Compartir Copiar enlace

Canarias pone en valor y subraya la importancia de preservar la tradición milenaria de las Apañadas, que ha servido de nexo para unir a las Reservas de la Biosfera de Anaga (Tenerife) y de Fuerteventura en una jornada marcada por la tradición y el valor etnográfico de una actividad reconocida como Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Canarias.

El Anaga Biofest es el marco en el que se ha celebrado este hermanamiento que pone de manifiesto la necesidad de seguir cuidando y apostando por la generación de vínculos entre los territorios que cuenta con este reconocimiento por parte de la UNESCO.

Las apañadas de ganado de costa de Fuerteventura, declarada en febrero Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial, con la categoría de «Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, el cielo y el mar» es una tradición milenaria heredada de la sociedad maja con un fuerte arraigo en los municipios de Antigua, Betancuria, Puerto del Rosario y Pájara. Esta práctica ganadera tradicional de origen ancestral se remonta, con toda probabilidad, a la época aborigen y consiste en la captura colectiva del ganado salvaje o guanil, mayoritariamente caprino, disperso en terrenos comunales con el objetivo de reunirlos en gambuesas para su identificación, marcaje y posterior distribución.

Esta actividad ha pervivido hasta la actualidad conservando sus elementos esenciales donde se combina el conocimiento de los usos tradicionales del territorio con una estructura social basada en la participación comunitaria.

De esta manera, la actividad, realizada respetando los tiempos del ganado, permitió a los asistentes conocer de primera mano el origen de esta tradición majorera y su organización bajo la coordinación del comisionado. Además, de presenciar la llegada del ganado hasta la Gambuesa del Llano del Sombrero para su identificación y reparto.

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, afirmó que «el Anaga Biofest tiene sello propio y práctica la sostenibilidad, eje central de nuestra política turística».

«El apoyo que brindamos a este festival es un claro ejemplo de cómo tenemos que reposicionar el producto turístico Islas Canarias con otros segmentos que tienen muchísima importancia y que dan un valor añadido a toda la industria turística, como pueden ser las apañadas, recientemente declaradas Bien de Interés Cultural y que para los majoreros es una bandera llena de orgullo, de cariño y de tradición«.

Mientras, para el director del festival, Javier Tejera, la acción de este sábado viene a reforzar el espíritu de un proyecto que apuesta por la conservación de un patrimonio natural e inmaterial único. «Vivir este tipo de experiencias nos permite darnos cuenta del gran valor cultural, etnográfico y natural de esta tierra. Hoy reforzamos nuestro compromiso con la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura con la que estamos seguros de que podremos continuar una línea de colaboración«, comentó.