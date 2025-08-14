Canarias celebra que el Estado «reaccione» ante la presión y reactive las derivaciones de menores con asilo

Una niña subsahariana rescatada de una neumática es trasladada desde al muelle de Gran Tarajal, en Fuerteventura

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 14/08/2025

Actualizado a las 18:56h.

Cinco menores procedentes de Mali, que actualmente se encuentran en el centro Canarias 50, serán los próximos en salir a la Península desde Canarias. Así lo ha anunciado el Gobierno canario, que ha detallado que el traslado será el próximo sábado, 16 de agosto.

Así se ha acordado en la reunión urgente que se ha mantenido esta mañana entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Migraciones, «forzada por la exigencia del Ejecutivo autonómico de que las derivaciones se acelerarán para aliviar la saturación de los centros en el archipiélago«, señala el Gobierno regional.

En el encuentro también se ha acordado que la semana que viene, el día 21 o 22 de agosto, saldrá otro grupo de diez menores varones y cinco o diez niñas, dependiendo del ritmo de evaluaciones de estas últimas.

Las menores serán evaluadas la semana que viene por el equipo de la entidad Engloba y técnicas de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias.

Este nuevo acuerdo de traslado se produce después de que el pasado martes el Estado anunciara que esta semana no iban a producirse más derivaciones, a pesar de que el auto del Tribunal Supremo era contundente en cuanto a la obligación del Gobierno central de hacerse cargo de los menores con protección internacional.

Canarias ha exigido desde entonces que las actuaciones del Ministerio sean más diligentes, porque la situación de los centros en las islas es ya «insostenible«, apuntan.

Si el calendario de nuevas derivaciones se cumple, al final de la semana que viene habrán salido entre 25 y 30 niños desde Canarias, de los 1.070 que se encuentran administrativamente en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional (SNAPI) y que tutela y aloja aún Canarias.