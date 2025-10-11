Apuñalado un joven en Gran Canaria en un ataque de celos de la expareja de su acompañante

Un hombre de 26 años ha resultado herido al ser apuñalado en la noche de este viernes en la plaza de Manuel Becerra, en el barrio de La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria, en lo que presuntamente ha sido un ataque de ... celos de la expareja de la chica a la que acompañaba.

En la madrugada de ayer a las 22.40 horas agentes de la Policía Nacional acudieron a la zona por una llamada al 091 que avisaba de que un joven de 26 años había sido agredido con arma blanca en la vía pública. Los agentes a su llegada confirmaron los hechos y pidieron la asistencia de los servicios sanitarios que trasladaron a la víctima al hospital Doctor Negrín donde se recupera de las lesiones.

El agresor ya no se encontraba en el lugar cuando llegaron los agentes, ya que según los testigos habría huido en un vehículo, aunque está «plenamente identificado«, como detalla la Policía Nacional.

La Policía Científica, que realizó una inspección técnica ocular, apuntó que la causa de la agresión podría tener su base en un tema de celos, ya que la víctima en el momento de los hechos se encontraba en compañía de la expareja del agresor. La investigación, que se encuentra abierta, es llevada a cabo por los agentes de Policia Judicial quienes ya han logrado identificar al agresor.

Una vez sea localizado se procederé a su detención por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

