Cinco ideas de Fernando Clavijo sobre los territorios ultraperiféricos como Canarias en la UE

«Se constata que las especificidades RUP se han reflejado de manera extensa en las mismas, pudiendo identificarse una veintena de propuestas en las que se incluyen menciones a nuestras regiones, no sólo en fondos en los que tradicionalmente se han incluido, como el FEDER, sino también en otros como el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización o los nuevos Fondos de Asilo y Migración y de Seguridad Interior»,

Inmigración y solidaridad

«Consideramos que el problema de los menores no acompañados debe de estar recogido específicamente en ambos reglamentos, y desarrollado a través de una ayuda de emergencia, en forma de subvenciones, concedidas directamente a los entes locales y regionales sometidos a una fuerte previsión migratoria, en particular a aquellos que tienen la responsabilidad de acoger e integrar a los menores inmigrantes no acompañados».