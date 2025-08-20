La Policía Nacional detiene en Ibiza a tres miembros de la mafia calabresa 'Ndrangheta

Agentes de la Policía Nacional y de la unidad policial ROS-Roma del Arma dei Carabinieri han detenido en la isla de Ibiza a tres personas por su presunta participación en los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, concretamente a la mafia calabresa conocida como ´Ndrangheta.

Los arrestos tuvieron lugar el pasado viernes y fueron realizados en base a órdenes de detención europeas (OEDE) emitidas por las autoridades italianas y ejecutadas por el Juzgado Central de Instrucción número UNO de la Audiencia Nacional mediante el juzgado territorialmente competente, el Juzgado de Instrucción número DOS de Ibiza, según lo recoge el informe de la Policía Nacional.

Desde el año 2024, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional –encargados de investigar las actividades de los grupos criminales transnacionales que ponen en riesgo la Seguridad Interior nacional– ha llevado a cabo labores de investigación y han ido monitorizando la implantación de la ´Ndrangheta. Como resultado, los agentes detectaron a posibles miembros de esta organización criminal en territorio nacional y, tras varias labores de investigación junto con la cooperación internacional en la que ha sido clave EUROJUST, se logró identificar a tres importantes miembros de esta organización que se encontraban en Ibiza.

Registros domiciliarios e intervenciones

La operación concluyó con la detención de tres personas y dos registros domiciliarios, uno en Ibiza y otro en Barcelona.

Los agentes intervinieron 35.000 euros en efectivo, joyas de gran valor ―como dos relojes, uno de ellos valorado en 120.000 euros―, documentaciones de identidad falsa, sustancias estupefacientes, dispositivos móviles y documentación de interés, artículos que están siendo analizados por los agentes.

Gracias a la colaboración internacional de la Policía Nacional y la unidad policial italiana, se logró la rápida detención de estos importantes miembros de la mafia. Sin embargo, el operativo fue de alto riesgo debido al alto grado de peligrosidad de los detenidos y a su resistencia al arresto. Los tres detenidos han pasado a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número UNO, quien ha decretado su ingreso en prisión.

´Ndrangheta, organización criminal internacional

La 'Ndrangheta, con más de 150 años de existencia, se ha consolidado como una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas del mundo, mostrando una enorme capacidad para influir en la política, economía y seguridad de los países en los que se asienta.

A diferencia de otras mafias italianas, como la Cosa Nostra siciliana o la Camorra napolitana, la 'Ndrangheta ha mantenido una estructura altamente hermética basada en la discreción y los vínculos familiares, lo que ha dificultado la realización de grandes operaciones policiales contra sus diferentes estructuras. Esta organización ha puesto su mira en España como uno de los puntos clave para su expansión debido a la estratégica localización geográfica del paí.

Su influencia se extiende más allá de las fronteras italianas, con presencia activa en Europa, América, África y Asia. La combinación de violencia, control territorial y sofisticación financiera convierte a esta organización en una amenaza potencialmente desestabilizadora para los Estados, especialmente los que cuentan con las condiciones idóneas para que organizaciones de este tipo prosperen, ya sea por su proximidad geográfica y cultural, facilidad idiomática y cómodo desapercibimiento, como es el caso de España.