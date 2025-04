Polémica en Baleares por el comentario de un diputado de Vox que ha deseado un «feliz día de la victoria» en alusión al fin de la Guerra Civil

El diputado de Vox en el Parlament Sergio Rodríguez ha deseado un «feliz día de la victoria» en alusión al final de la guerra civil española, que tuvo lugar el 1 de abril de 1939, algo que el presidente de la Cámara autonómica, Gabriel Le Senne, ha interpretado como una «broma».

Lo ha hecho durante su turno de palabra en la sesión de control al Govern del pleno autonómico de este martes, antes de dirigirse al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, para preguntarle acerca de un supuesto caso de discriminación lingüística en un centro educativo.

«Permitan que inicie mi intervención, yo que soy muy bien mandado y obedeciendo al Gobierno de España y a su presidente Pedro Sánchez, en su año de celebración, hoy primero de abril les deseo un feliz día de la victoria», ha dicho.

El intercambio entre el diputado y el conseller ha continuado con normalidad. Al finalizar las intervenciones, el portavoz del grupo socialista, Iago Negueruela, ha pedido el turno de palabra para reprochar las palabras del representante de Vox, que ha considerado que son contrarias a la normativa parlamentaria al exaltar el franquismo.

«Hay leyes aprobadas en el marco del Congreso de los Diputados que prohíben enaltecer determinados símbolos fascistas», ha reprochado el socialista. «Y usted, le guste o no, haya arrancado lo que haya arrancado, tiene que velar porque se cumpla el ordenamiento jurídico de esta cámara», ha añadido, dirigiéndose al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne.

Éste, por su parte, le ha retirado la palabra, le ha llamado al orden por primera vez y ha argumentado que el articulo mencionado por Negueruela no hace referencia a este tipo de declaraciones. «El artículo 81 habla de las alusiones, y lo que usted ha dicho que no tiene nada que ver. Vamos a seguir, guarden silencio», ha argumentado.

Avui Sergio Rodríguez torna a tacar de sang el Parlament felicitant el “Dia de la Victòria”, 86 anys després del dia en què el dictador Franco va imposar el seu règim sanguinari. Vergonya. pic.twitter.com/Nz5jnlZ8IT — Podem Illes Balears (@Podem_IB) April 1, 2025

Más adelante, en otro momento del pleno, Le Senne ha dicho que debería haber invocado el artículo 82 y ha emplazado a debatir este asunto en la Junta de Portavoces, que se celebrará este miércoles. Negueruela ha vuelto a pedir la palabra, pero no le ha sido concedida.

Sí ha podido intervenir el diputado de Més per Menorca Josep Castells, quien ha señalado que el reglamento establece que la presidencia de la Cámara debería haber llamado al orden a Rodríguez al haber expresado unas palabras que son «ofensivas».

«El día de la victoria es evidentemente un símbolo del franquismo», ha expuesto el menorquinista, quien ha instado a Le Senne a pedirle al diputado de Vox que retire sus palabras y que éstas no consten en el diario de sesiones. «Ahora ha citado bien el reglamento. Pero yo no he apreciado más que una broma», se ha justificado el presidente del Parlament, tras lo que la sesión de control ha vuelto a retomarse.