Vox presiona a Ayuso para que proteja el Valle de los Caídos y el PP le recuerda que no tiene competencias

El Valle de los Caídos vuelve a entrar en el debate parlamentario de la Asamblea de Madrid de mano de Vox. El grupo de José Antonio Fúster e Isabel Pérez Moñino ha vuelto a pedir a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que declare ... ese monumento como Bien de Interés Cultural (BIC). El PP ha vuelto a rechazar la idea y ha recordado a Vox que el titular del Valle es el Estado, y la Comunidad de Madrid no tiene competencias sobre ello.

Este lunes, después de la Junta de Portavoces, la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha asegurado que el Valle de los Caídos está siendo «atacado», por lo que la presidenta Ayuso debe elegir, a su juicio, entre «comunismo y odio o concordia entre españoles».

Vox tiene previsto llevar este asunto al Pleno del próximo jueves. Su portavoz defiende que «la cruz más grande del mundo es símbolo de paz, de perdón, de fraternidad y de concordia».

El partido que encabeza Santiago Abascal no tiene apoyos en la Asamblea para este propósito. Desde el PP, Carlos Díaz-Pache ha vuelto a explicar que el Gobierno regional no es competente y ha insistido en que Vox ya lleva suficiente tiempo en la Asamblea como para saberse ese tipo de cosas. «De la misma manera que no podemos nosotros cerrar la M-50 o que no podemos repatriar a menores a otros países porque no es de nuestra competencia, tampoco podemos hacer una protección autonómica sobre un bien que es de titularidad estatal». Por eso, ha pedido a Vox que se estudie mejor los asuntos que lleva a la Asamblea.

Desde la izquierda, las críticas han sido más directas. La portavoz del Grupo Socialista, Mar Espinar, ha recomendado a los diputados de Vox que se lean mejor los papeles y se preparen más sus iniciativas «para poder elaborar unas mentiras más curradas».

Desde Más Madrid, Manuela Bergerot ha llamado a Vox «felpudo del PP» y ha aprovechado para defender un proceso en el Valle de los Caídos que es, en su opinión, «totalmente lógico y necesario en cualquier democracia» y que arrancó con la exhumación de los restos de Franco.