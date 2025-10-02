Suscribete a
ABC Premium
Directo
La Fiscalía investigará también la interceptación de los barcos de la Flotilla

Vox se ausenta en el minuto de silencio en las Cortes de Aragón por el genocidio: «En Gaza se está produciendo una guerra por un territorio»

Los parlamentarios sale del Pleno y arremete contra el Gobierno: «Pedro Sánchez anhelaría disponer de armas nucleares, pero no para defender a España, sino para situarse del lado de Hamás»

Los diputados de Vox se ausentan del Pleno en las Cortes de Aragón
Los diputados de Vox se ausentan del Pleno en las Cortes de Aragón cortes de aragón

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los diputados del grupo parlamentario de Vox han abandonado el Salón de Plenos cuando en el hemiciclo se ha guardado un minuto de silencio «por las víctimas inocentes del genocidio en la Franja de Gaza y Cisjordania y por las víctimas del ataque terrorista de ... Hamás del pasado 7 de octubre de 2023». En las Cortes de Aragón se celebra este jueves, 2 de octubre, la sesión plenaria que pone fin al debate sobre el estado de la comunidad, que tuvo lugar los pasados días 24 y 25 de septiembre y que tramita las propuestas de resolución, entre otras, las propuestas de reprobación de varios de los consejeros a petición de los grupos en la oposición.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app