El Gobierno indulta a dos miembros de 'los 6 de Zaragoza', condenados por altercados contra un mitin de Vox en 2019

La ministra zaragozana ha anunciado el indulto este martes 23 de septiembre en el Palacio de La Moncloa

El Gobierno ha indultado a dos de los integrantes de 'los 6 de Zaragoza', el sobrenombre con el que se conoce a los seis jóvenes condenados a prisión por los disturbios ocurridos en enero de 2019 en Zaragoza durante una protesta contra la celebración de un mitin de Vox en la capital aragonesa. Se trata de Francisco Javier Aijón y Adrián Latorre.

El anuncio lo ha dado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien ha confirmado que, a propuesta del Ministerio de Justicia, se ha aprobado el indulto para dos de los jóvenes que fueron condenados por un delito agravado de desórdenes públicos durante unos altercados «contra un acto de la ultraderecha» (ha dicho Alegría en literalidad).

Los dos condenados por los altercados públicos en Zaragoza entraron en prisión el 16 de abril de 2024

Según ha detallado la ministra zaragozana, la Fiscalía y el Tribunal Supremo han informado favorablemente del indulto de estas dos personas, que ingresaron en prisión el 16 de abril de 2024. El indulto se produce después de que plataforma 'Libertad 6 de Zaragoza' reuniera más de 10.000 firmas reclamando al Ejecutivo la puesta en libertad de los jóvenes.

Los cuatro detenidos mayores de edad de los llamados 'los 6 de Zaragoza' fueron condenados por la Audiencia Provincial de Zaragoza a seis años de prisión para cada uno, unas penas que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón elevó luego a siete años y que finalmente el Tribunal Supremo rebajó a 4 años y 9 meses. Mientras, los otros dos detenidos, menores de edad, fueron castigados con una multa y un año de libertad vigilada.