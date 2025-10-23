Suscribete a
Madrid rebajará el tipo general del IBI hasta el 0,414%

La vicepresidenta de Aragón desvía el foco de las urnas: «No está en nuestro calendario la fecha electoral. No pueden despistarnos las estridencias de Vox»

Los de Santiago Abascal «quieren llamar la atención y ganarse un protagonismo» que en las urnas no han tenido, dice Mar Vaquero, descartando que en la hoja de ruta actual del Gobierno aragonés haya algo más que presentar los presupuestos autonómicos

Los presupuestos, el nudo gordiano en Extremadura y Aragón

Génova da autonomía a las comunidades de Extremadura y Aragón para adelantar los comicios

Mar Vaquero, número dos del Ejecutivo aragonés
Érika Montañés

Públicamente, los mensajes en Aragón dan a entender que los mandatarios no quieren un adelanto electoral, pese a las encuestas favorables. La vicepresidenta del Gobierno regional, Mar Vaquero, ha repetido el mensaje que ayer también esbozó Jorge Azcón, el barón popular: «No está en ... nuestro calendario la fecha electoral. No pueden despistarnos las estridencias y polémicas de Vox, que quieren llamar la atención y ganarse un protagonismo que no han logrado» de otro modo, en las urnas«, al decir de Vaquero.

