La situación en Extremadura y Aragón acerca el adelanto electoral

Guardiola y Azcón asumen que Vox terminará tumbando los Presupuestos

Génova «no teme» a las elecciones y dejará que sus 'barones' decidan

La vuelta de tuerca con el asesor de Aragón

En primer plano, María Guardiola y Jorge Azcón ABC
Paloma Esteban

Madrid

Suenan tambores de adelanto electoral en Extremadura y Aragón. Al menos, el escenario político en estas dos comunidades autónomas –que deberían celebrar elecciones en mayo de 2027– avanza en esa dirección si se confirma que no tienen Presupuestos para el año 2026. Los presidentes ... autonómicos de ambas regiones, María Guardiola y Jorge Azcón respectivamente, insisten en que para continuar con la legislatura necesitan aprobar unas nuevas cuentas. Y cada vez es más complicado que lo consigan por la negativa de Vox, decidido a aumentar su guerra en la derecha con el PP. La otra opción –nada probable– es que el PSOE respaldara unos nuevos presupuestos para esas comunidades.

