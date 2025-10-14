Suscribete a
ABC Premium

Sánchez agita la pinza sobre Feijóo: «Ponen encima de la mesa un adelanto electoral para cerrar el debate sobre su sustituto»

El líder del Ejecutivo asegura que muchos presidentes autonómicos del PP muestran su desagrado detrás de cámaras con la estrategia del líder popular y «se dejan querer como futuros o futuras jefes de la oposición»

El PP se convence de que hay una estrategia PSOE-Vox contra Feijóo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la ceremonia de firma del plan de paz para Oriente Próximo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la ceremonia de firma del plan de paz para Oriente Próximo ep

Guillermo Calvo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado este martes un adelanto electoral como «pone encima de la mesa» el PP y ha apuntado a una estrategia por parte de Génova para tratar de «cerrar el debate sobre el sustituto de Feijóo». El líder del ... PSOE ha asegurado que muchos de los presidentes populares autonómicos critican «off the record» -detrás de cámaras- la estrategia que está siguiendo Feijóo y «se dejan querer como futuros o futuras jefes de la oposición».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app