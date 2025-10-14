Sánchez agita la pinza sobre Feijóo: «Ponen encima de la mesa un adelanto electoral para cerrar el debate sobre su sustituto»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado este martes un adelanto electoral como «pone encima de la mesa» el PP y ha apuntado a una estrategia por parte de Génova para tratar de «cerrar el debate sobre el sustituto de Feijóo». El líder del ... PSOE ha asegurado que muchos de los presidentes populares autonómicos critican «off the record» -detrás de cámaras- la estrategia que está siguiendo Feijóo y «se dejan querer como futuros o futuras jefes de la oposición».

Sánchez ha insistido en negar rotundamente la posibilidad de que en el Partido Socialista haya existido financiación irregular y ha tratado de normalizar los pagos en efectivo que investiga la UCO. Los ha descrito como «liquidaciones de gasto» y ha afirmado con total rotundidad que es algo que «hacen todas las empresas». «No era algo habitual en mí pero seguro que en algún momento he tenido esas liquidaciones de gastos», ha declarado el presidente en el programa 'Hoy por hoy' de la cadena Ser cuando se le ha preguntado si él también ha recibido en algún momento dinero en efectivo desde Ferraz.

El informe de la UCO desveló algunos mensajes entre el ex secretario de organización y exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García que apuntan a escándalos sexuales. El presidente, que compartió mucho tiempo con ellos ha negado de manera rotunda que delante de él hiciesen comentarios como los que describe el informe de la Guardia Civil: «en absoluto, se lo puedo garantizar».

Las declaraciones de Ábalos y Koldo esta semana ante el Tribunal Supremo no son el único asunto judicial que preocupa al presidente del Gobierno. Sánchez ha continuado en su línea y ha defendido la inocencia de su hermano, David Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, ambos también inmersos en procesos judiciales. "El mejor juez es el tiempo y la verdad saldrá adelante. Mi hermano y mi mujer son inocentes", ha acusado el líder del Ejecutivo, que no ha dejado pasar la oportunidad de mostrar además su apoyo al fiscal general, García Ortiz, que también está investigado por la Justicia.