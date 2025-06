Tras la indignación de los vecinos de Azuara, el Gobierno de Aragón rectifica y convoca a la UME: «Nunca es tarde si la dicha es buena»

«Nunca es tarde si la dicha es buena». El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, compareció este lunes al filo de las 20.00 horas para declarar que los cuantiosos destrozos en las ... carreteras y la falta de agua potable en varios pueblos de la provincia de Zaragoza obligan a elevar a nivel 2 la emergencia provocada por las tormentas del fin de semana, que han sacudido con fuerza a los vecinos de una docena de pueblos, sobre todo de la comarca de Belchite.

Tras la visita por la mañana del presidente Jorge Azcón al epicentro del temporal y ser increpado por varios vecinos indignados en Azuara, que reprocharon que no se hubiera pedido actuar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) desde el primer momento, el Gobierno de Aragón cambia de marcha y permitirá que desde este 17 de junio los soldados auxilien a las personas afectadas por las tormentas, sobre todo para que colaboren con la limpieza y restauración de las infraestructuras más perjudicadas. Los daños materiales son innumerables.

El equipo de Pignatelli ha aceptado la oferta que había realizado poco antes el delegado del Gobierno de España en la comunidad, Fernando Beltrán, al indicar que el IV Batallón con sede en Zaragoza puede intervenir. «Creemos que en estas circunstancias, y para poder sumar esfuerzos de todas las Administraciones, hemos decidido activar la UME para que se despliegue en las zonas más afectadas», ha considerado Bermúdez de Castro. Anunció que se van a duplicar los efectivos que están operando ahora mismo sobre el terreno devastado por la tremenda tromba de agua caída el viernes y agravada con más lluvia el pasado sábado.

Beltrán critica la pérdida de 48 horas

En sus declaraciones, Bermúdez de Castro ha rectificado que si el sábado no se consideró conveniente solicitar ayuda a la UME, que depende del Ministerio de Defensa, se han repensado esa posibilidad.

Beltrán, a lo Pilar Bernabé en Valencia, ha criticado que el Gobierno de Azcón haya «dejado pasar 48 horas» de ayuda de la UME.

Azcón, por su parte, había avanzado en su visita matutina a las localidades que se afanan en limpiar y desescombrar sus vías, negocios, garajes y viviendas que van a recurrir a medios privados para las labores y tratar de que en pocos días se pueda «recuperar la normalidad», si bien ha admitido que no será flor de un día. También se buscará aumentar las cuadrillas del Infoar, brigadas antiincendios, que desde primera hora de las tormentas han estado en los pueblos dañados.

Además, el presidente de Aragón ha añadido que el próximo viernes se aprobará un decreto de ayudas para los consistorios afectados por las tormentas del viernes por la tarde, no solo en la comarca de Belchite, sino también en Campo Daroca y Bajo Martín, en las provincias de Zaragoza y Teruel.

«Los daños son muy cuantiosos, las infraestructuras han sido tremendamente perjudicadas y aunque vamos a trabajar todo lo rápido que podamos, tomando decisiones por urgencia, es verdad que muchos de los problemas que hoy tenemos en comunicaciones, en equipamientos sanitarios, en equipamientos deportivos no vamos a poder solucionarlos de hoy para mañana», ha advertido Azcón, y también ha dirigido su mirada responsabilizadora, a pesar de que ha reconocido que el fenómeno era «imprevisible», hacia la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología). Ha pedido abrir un debate sobre las alertas. No era roja el viernes. «A todos los alcaldes y municipios les llegó un aviso de color naranja, ni siquiera llegó un aviso de color rojo, pero la realidad es que ha sido muchísimo más que una emergencia roja, una previsión meteorológica de las más graves y de las más destructivas». Por ello ha pedido buscar la manera de que las previsiones de la Aemet sean «más eficaz y más realistas».

También ha pedido realizar estudios hidrológicos: «Hay muchas autorizaciones que se dieron para construir en los cauces de los ríos que eran incomprensibles, y estas riadas y trombas de agua como esta tienen que hacer recapacitar y abrir un debate sobre la importancia de los estudios hidrológicos en todos y cada uno de los ayuntamientos», ha advertido. Además, ha reclamado de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) «una decisión más inteligente» que las adoptadas hasta ahora para que permita, «lo que están pidiendo muchos alcaldes, que permita hacer obras para construir defensas en los municipios y que permita limpiar los cauces de los ríos».

A preguntas de los periodistas desplazados a Almonacid de la Cuba, Azcón había insistido en que entendía los reclamos de los ciudadanos y que no se había pensado en solicitar ayuda a la UME, porque la prioridad de la Unidad Militar es encargarse del rescate de personas. «Las labores que hay que hacer ya no tienen que ver con socorrer a la gente, que es la misión fundamental de la UME, sino que tienen que ver con la limpieza«. Horas después esta opinión ha sido rectificada en pro de trabajar juntos y lo más rápido posible conseguir que en la docena de municipios castigados por las tormentas no se abra también un debate sobre si las ayudas necesarias tardaron más de lo debido en recalar.