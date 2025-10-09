Muere un hombre de 64 años en un accidente de parapente en la comarca aragonesa del Aranda

Un hombre de 64 años ha fallecido en un accidente de parapente en el entorno de la localidad de Sestrica, en la Comarca del Aranda, en la provincia de Zaragoza. El cuerpo sin vida se ha localizado a escasos 300 metros del casco urbano de ... Sestrica.

La Guardia Civil recibió el aviso de un posible accidente de parapente entre Viver de la Sierra y Morés a las 16.03 horas de este miércoles, 8 de octubre.

Hasta la zona se desplazaron dos patrullas de Guardia Civil, helicóptero de la Unidad Aérea (CUCO), el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Huesca, tres equipos de Protección Civil y helicóptero del 112. El hallazgo del cadáver se produjo a las 18.45 horas.

Al parecer se trataría de un militar jubilado, natural de Zaragoza.