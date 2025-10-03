El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena pide a la juez que aperciba a Urtasun por intervenir en el litigio de las pinturas

El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena ha pedido a la jueza encargada de la ejecución de la sentencia que ordena devolver las pinturas murales que se encuentran en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) a Aragón que aperciba al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, por intervenir en el litigio de los bienes.

Noticia Relacionada Aragón traslada al juzgado la realización de trabajos en las pinturas de Sijena, como confesó Urtasun, sin su conocimiento ABC / EP El director de Cultura descarta la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el traslado, aunque ve «antiaragonesismo» en la actuación a modo de relación colonial por parte de las instituciones catalanas

Al respecto, el abogado del Consistorio, Jorge Español, ha advertido que Urtasun podría incurrir en un delito de usurpación de funciones judiciales si, como declaró recientemente sus técnicos trabajan en el proceso de devolución.

Español ha explicado que «si el Ministerio pone obstáculos con informes o con otro tipo de actuaciones que impidieran o que buscaran impedir la ejecución, el traslado físico de las piezas, podría incurrir en un presunto delito de usurpación de atribuciones judiciales».

Este delito, ha aclarado, podría suponer penas de seis meses a un año de prisión, multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

El Ministerio forma parte del Patronato del MNAC

Asimismo, ha argumentado que al no apelar la sentencia, el Ministerio de Cultura, aun cuando forma parte del Patronato del MNAC, «carece de legitimidad para tener algún tipo de intervención en su ejecución«, ni siquiera en lo que se refiere al traslado de las pinturas murales al Monasterio de Sijena.

Por último, ha manifestado que «aquí no pinta nada el señor ministro, a no ser que el juzgado le requiera una colaboración para el traslado efectivo de las pinturas«, pero es que »el señor ministro ha dicho que están trabajando los técnicos del Instituto de Patrimonio Cultural de España, que depende del ministerio, para hacer unos informes y se supone que serán contrarios al traslado de las pinturas« y »debe respetar la sentencia y debe acatarla«.