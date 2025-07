Sijena: El MNAC asegura que el procedimiento sigue dentro de lo previsto y no pierde la calma

Los tiempos para que sepamos definitivamente el destino de las pinturas murales de Sijena se acortan. El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Huesca ha aceptado el cronograma del Gobierno de Aragón, que sitúa en siete meses el tiempo máximo de devolución de las pinturas a la Sala Capitular del Real Monasterio de Santa María de Villanueva de Sijena, Lo que parece definitivo, desde el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) lo ven como una parte esperada del proceso.

Según el museo, el dictamen de hoy era el esperado. Aseguran que lo que ha dictado la jueza instructora del caso es aceptar el cronograma de Aragón a la espera de un cronograma alternativo presentado por el MNAC. Esto no quiere decir que obligue al centro especialista en románico y arte medieval a devolver las pinturas murales en siete meses, sino que les avisa que este acepta los tiempos presentados por Aragón hasta que ellos no presenten los suyos propios.

Lo que está claro es que el cerco a las pinturas murales cada vez se estrecha más. Dentro de los informes que puede presentar el museo de esta petición de un cronograma alternativo se encuentran los informes asociados a su escrito de oposición. Los equipos legales del MNAC estudiarán lo remitido por la jueza y presentarán en estos diez días hábiles que tienen de tiempo las vías a seguir para intentar proteger hasta el final las pinturas murales de ser dañadas.

Lo que parece seguro es que el museo agotará los diez días hábiles que tiene de tiempo, lo que nos llevará a septiembre. Después la jueza tendrá que responder a lo presentado por el museo catalán y a partir de allí, si no acepta la documentación presentada por el MNAC, se iniciaría la cuenta atrás de estos siete meses.

De momento, la jueza no ha aceptado la petición de Aragón de empezar una multa de 5.000 euros por día que se demoren en la devolución de las piezas a Sijena. Desde el museo, no pierden la calma y esperan que las pinturas murales no tengan que moverse y así no corran ningún riesgo de dañarse definitivamente.