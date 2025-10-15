Suscribete a
Felipe VI inaugura el X Congreso Internacional de la Lengua Española

A los pies del Moncayo, la ciudad atesora uno de los conjuntos renacentistas más singulares del norte de España

Hallazgo histórico en Tarazona: salen a la luz dos frisos renacentistas ocultos durante siglos

Durante la restauración de la cúpula del Palacio Episcopal de Tarazona, toda una joya del Renacimiento español, los expertos han descubierto dos frisos del siglo XVI escondidos bajo capas de cal

Aparece una abeja esculpida en la fachada del Pilar

Cúpula del Palacio turiasonense
Cúpula del Palacio turiasonense cedida

Un hallazgo inesperado ha transformado la restauración de la cúpula del Palacio Episcopal de Tarazona en todo un acontecimiento artístico. Durante los trabajos llevados a cabo por la Fundación Tarazona Monumental, los restauradores descubrieron dos frisos renacentistas que habían permanecido ocultos durante siglos ... bajo capas de cal.

