Suscribete a
ABC Premium

Gripe aviar en Aragón: Los ganaderos no podrán criar sus aves al aire libre al menos hasta febrero

Se adoptan medidas expeditivas para prevenir la introducción de la influenza aviar en las granjas de la comunidad

Confirmada la presencia de gripe aviar tras la aparición de 250 grullas muertas en Gallocanta

Intentar blindar las granjas avícolas de la comunidad para que no se infecten es el objetivo ahora
Intentar blindar las granjas avícolas de la comunidad para que no se infecten es el objetivo ahora abc

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La confirmación de focos de la enfermedad en aves migratorias de paso en la comunidad ha llevado al Gobierno de Aragón a reforzar las medidas sanitaria de salvaguarda para evitar brotes en las explotaciones ganaderas. En concreto, el departamento de Agricultura, Ganadería y ... Alimentación del Gobierno de Aragón ha dictado una resolución que entre otras cosas prohíbe la cría de aves de corral al aire libre. Durante cuatro meses.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app