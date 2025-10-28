Suscribete a
Confirmada la presencia de gripe aviar en aves silvestres, con más de 250 grullas muertas en la laguna de Gallocanta

Se ha detectado en diferentes puntos de Aragón. El último foco, en la reserva natural situada entre las provincias de Zaragoza y Teruel y donde actualmente se concentran más de 7.000 ejemplares en su migración desde el norte de Europa

Más de 13.400 grullas censadas descansan en la laguna de Gallocanta

Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno aragonés recoge aves muertas en la laguna de Gallocanta
Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno aragonés recoge aves muertas en la laguna de Gallocanta

El Gobierno de Aragón ha confirmado la presencia de gripe aviar en ejemplares fallecidos de aves silvestres localizados en distintos puntos de la comunidad autónoma, entre ellas el hallazgo de más de 250 grullas muertasen el entorno de la laguna de Gallocanta, ... donde actualmente se concentran más de 7.000 grullas en su migración desde el norte de Europa hacia zonas más cálidas.

