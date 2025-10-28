Suscribete a
Azcón avisa de que Aragón no esperará mucho más la senda de estabilidad de Hacienda y presentará los presupuestos «en días»

Sigue esperando que Vox recapacite su negativa a negociar los presupuestos tras el escándalo del asesor racista

Los presupuestos, el nudo gordiano en Aragón y Extremadura

Jorge Azcón, en en las instalaciones de Integra Tecnología
Jorge Azcón, en en las instalaciones de Integra Tecnología

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, considera que el «tiempo prudencial» de espera a que el Ministerio de Hacienda fije el techo de gasto y la senda de déficit «se está agotando». Por ello, ha advertido de que si desde Madrid « ... se sigue entorpeciendo», el Gobierno de Aragón «tomará sus propias decisiones» y presentará su propio techo de gasto y los presupuestos de manera inminente. «Hablamos de días«, ha concretado.

