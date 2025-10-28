Suscribete a
La Universidad de Zaragoza, la primera del país que ofrece formación en Inteligencia Artificial para 6.500 alumnos de nuevo ingreso

Pretende dotar a los estudiantes de competencias digitales esenciales para su trayectoria personal y profesional

27.000 estudiantes estrenan el curso 2025.26 en los tres campus de la Universidad de Zaragoza

Rosa Bolea, en primer término, rectora de la Unizar, durante la presentación de la iniciativa pionera
Rosa Bolea, en primer término, rectora de la Unizar, durante la presentación de la iniciativa pionera

ABC

La Universidad de Zaragoza matriculará de forma automática a los 6.500estudiantes de nuevo ingreso en un curso de formación en inteligencia artificial generativa para dotarles de las competencias digitales necesarias para desenvolverse en el panorama actual y en el futuro y, también, ... para ampliar sus oportunidades de inserción en el mercado laboral. Esta iniciativa, pionera en Aragón a la vanguardia de las universidades españolas, incide en los fines de la Universidad de Zaragoza recogidos en sus estatutos que, entre otros, son la formación a lo largo de la vida, la excelencia de la práctica docente y la actualización técnica y científica.

