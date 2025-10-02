Suscribete a
ABC Premium

Aragón pide la declaración de «zona gravemente afectada» por las últimas lluvias y activa ayudas urgentes

La nueva disposición que ha aprobado el Consejo de Gobierno, que servirá como paraguas para futuras situaciones extraordinarias, regula las medidas urgentes de reparación de daños y pérdidas causadas por las tormentas

Otra fortísima granizada sorprende de madrugada y se ceba con municipios de Huesca

Estado de las calles en el área Santa Fe en Zaragoza donde se prolongan las tareas de limpieza desde las lluvias registradas el pasado domingo 28 de septiembre
Estado de las calles en el área Santa Fe en Zaragoza donde se prolongan las tareas de limpieza desde las lluvias registradas el pasado domingo 28 de septiembre efe

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado este jueves un decreto marco de ayudas para emergencias que regula el conjunto de medidas urgentes y extraordinarias para la reparación de los daños y pérdidas ocasionados por las lluvias torrenciales registradas entre el 31 ... de agosto y el 28 de septiembre en diversas comarcas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app