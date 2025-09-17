Aragón cree que convocar la Sectorial de Infancia por 'e-mail' denota la «falta de voluntad de escuchar a las autonomías»

El Gobierno de Aragón ha considerado este miércoles 17 de septiembre que la pretensión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia -convocada para el próximo 24 de septiembre-, que el Ministerio pretende celebrar por correo electrónico, «sólo puede interpretarse como una muestra de la falta de voluntad de Sira Rego de dialogar y escuchar a las comunidades autónomas«.

«No dejan ni siquiera ir a opinar, a debatir o a pedir información», ha dicho hoy la consejera responsable Carmen Susín.

La participación en dicha conferencia estará disponible el próximo 24 de septiembre de 09.00 a 14.00 horas a través de correo electrónico. Este formato, ya utilizado en la sectorial del pasado 8 de septiembre para redactar el orden del día, «hurta a las autonomías la posibilidad de deliberar y negociar con los representantes del Estado en tiempo real, con margen para la réplica y el debate, y cuando hay sobre la mesa asuntos relacionados con la atención a menores migrantes no acompañados«, ha defendido el Gobierno aragonés.

El Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón ha lamentado la «nula disposición» al diálogo y la cooperación del Ministerio de Infancia y Juventud y ha preguntado «qué es lo que oculta» el Ejecutivo central con esta «falta de transparencia» y por que «se escuda en medios telemáticos y asíncronos para esquivar el debate, el diálogo y la rendición de cuentas«. Por último, ha apuntado que, en paralelo, el Gobierno central »sigue sin facilitar -tampoco por correo electrónico- información alguna ni ninguno de los datos solicitados por la Consejería para planificar con garantías y dignidad la acogida de los jóvenes que se trasladarán a Aragón a consecuencia del reparto impuesto a las Comunidades Autónomas vía decreto ley«.

Según la consejera Carmen Susín, no espera ningún avance del encuentro telemático. El reparto sigue siendo, a juicio del Ejecutivo aragonés, un acto de «imposición» y «cesión al chantaje de los independentistas». «Si tanto el País Vasco como Navarra no quieren menores, el Gobierno no entra ni siquiera a dialogar con las comunidades autónomas«, ha criticado Susín, en declaraciones a los medios de comunicación en Alfambra (Teruel), donde ha acudido a inaugurar una Casa de Infancia (lugares que facilitan la conciliación de los padres de niños de 0 a 3 años en el medio rural).

La consejera ha lamentado que se haya perdido la voluntariedad que imperaba en el reparto de menores hasta 2024, cuando eran las comunidades las que se ofrecían a acogerlos «conscientes de esa necesidad de solidaridad con las que están sobrecargadas». Sin embargo, «desde el momento en el que los independentistas rechazaron la acogida de menores», el Gobierno de España ha optado por un real decreto para hacer obligatorio el reparto que considera «inconstitucional», motivo por el que Aragón lo ha recurrido en su forma y en su fondo.