Aragón no comunica al Ministerio de Juventud los menores migrantes que ha acogido, a la espera de que se resuelva el recurso

Jorge Azcón y su Gobierno han sido rebeldes. Según el Ejecutivo, «con causa» (a la espera de resolución) y no «insumisos», pues ya anunciaron que cumplirían y acatarían la ley. Sin embargo, se dieron un ínterin de tiempo con el recurso interpuesto el viernes de la semana pasada por sus servicios jurídicos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJM). Según la Diputación General de Aragón (DGA), este recurso no se ha resuelto, y han considerado que a la espera de que se ordenen o no las medidas cautelares solicitadas frente al requerimiento de información por parte del Ministerio de Juventud e Infancia, no van a trasladar la información de los menores migrantes no acompañados que tiene acogidos en la comunidad y atendidos por sus servicios sociales. Según los datos que sí se conocieron a 31 de enero de 2024, los centros de acogida de inmigrantes en Aragón se encuentran al 189% de su capacidad.

Con 104 plazas y 197 solicitudes, de acuerdo con el nuevo reparto del Gobierno que a priori adjudicaba 186 menores a Aragón, el sistema se desbordaría el sistema según las autoridades.

Azcón interpuso un recurso y medidas cautelares como primer paso antes del decreto mediado entre el Gobierno central y Junts para el reparto de migrantes. Como todavía no hay resolución, se han negado a presentar los datos, informó la Consejería de Bienestar Social y Familia, con Carmen Susín al frente, algo que sí que han hecho el resto de comunidades gobernadas por el PP.

Recurso de las comunidades del PP

Ayer lunes expiraba la fecha límite dada a las diferentes comunidades autónomas para notificar su capacidad de acogida con el objetivo de redistribuir de manera equitativa a los 5.485 menores procedentes de Canarias y los 450, de Ceuta.

La mayoría de las comunidades gobernadas por el PP se han mostrado recientemente dispuestas a recurrir el reparto de menores migrantes del Gobierno. Aragón avanzó el viernes de la semana pasada que había presentado un recurso contencioso-administrativo contra el requerimiento del Ministerio de Infancia y Juventud. En esta misma línea, Madrid ha avanzado que «en las próximas horas» lo recurrirá, Extremadura, Cantabria, Andalucía y Baleares lo están valorando y Castilla y León dio instrucciones a los servicios jurídicos de la región para recurrirlo.

Al menos 12 comunidades autónomas han trasladado sus datos en tiempo y forma, informó el Ministerio de Sira Rego.