Manifestación a las puertas del MNAC el próximo día 27 de la plataforma 'Sijena Sí'

La plataforma 'Sijena Sí', junto a muchas otras organizaciones culturales, políticas y sociales, responde al último escrito de oposición del MNAC

El coordinador de la plataforma 'Sijena Sí',Juan Yzuel, demanda la colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Museo Nacional de arte de Cataluña (MNAC), así como el Gobierno catalán, para el traslado de las pinturas murales al Monasterio de Sijena. La plataforma ha convocado una concentración prevista para el 27 de septiembre ante las puertas del museo, aunque tal y como explicó su coordinador, no es para provocar y no tiene «motivación anticatalanista».

Noticia Relacionada Aragón critica el guion del MNAC: «Toca menospreciar a los técnicos» Érika Montañés El Ayuntamiento de Sijena pide a la juez que aperciba al museo catalán y a la Generalitat, que también se ha personado en el procedimiento

En una rueda de prensa en Barcelona, Yzuel afirmó que tiene que haber una colaboración para que las pinturas se trasladen, y ha pedido al MNAC que «dejen de poner palos en las ruedas» para cumplir la sentencia judicial.

Sobre la concentración ante el MNAC agregó: «No estamos para provocar. No querríamos estar. No venimos con ninguna motivación anticatalanista. Venimos representando a un pueblo pequeño que reclama su patrimonio, que tiene derecho a él por su futuro y el de una España vaciada«.

Yzuel recordó que han sido años de lucha judicial y que en este proceso el MNAC ha podido defenderse, por lo que le pide que se ponga las pilas para cumplir la sentencia, y enfatizó que la plataforma «representa a un pueblo pequeño que reclama su patrimonio». El portavoz lamenta que la situación con las pinturas «desgraciadamente se ha ido completamente de madre».

Preguntado por si prevén que haya algún cambio en la decisión judicial tras el recurso de oposición presentado por el MNAC, el exalcalde de Villanueva de Sijena y miembro de la plataforma, Alfonso Salillas, consideró que los nuevos informes aportados «no deberían ser admitidos a trámite» por parte de la juez.

Tanto Yzuel como Salillas reprochan al MNAC que aduzca la fragilidad de las pinturas para su traslado una vez la sentencia es firme: «¿Por qué ahora».

El también integrante de la plataforma Salvador Ariste recordó que la lucha por los bienes de Sijena es anterior a 1998, y aseguró que no están «dispuestos a renunciar» a 30 años de lucha. Ariste abogó por que el patrimonio que había en los pueblos regrese a estos, y aseguró que le producen una «enorme tristeza» los, a su juicio, argumentos de parte del MNAC.

Se une Aragón Existe

Por su parte, desde Aragón Existe, su portavoz en las Cortes aragonesas, Tomás Guitarte, afirmó ayer que no comparte la estrategia del MNAC para a su juicio dilatar el proceso, y sostuvo que el museo defiende «un modelo obsoleto de gestión cultural« en el que las obras se almacenan en un gran contenedor cultural. No hay que concebir los museos como un parque temático, censuró, y apostó porque el patrimonio se exhiba en su lugar de origen.

El portavoz del Movimiento Ciudadano Teruel Existe, Manuel Gimeno, dijo también que se puede vivir en convivencia entre «la España vaciada y la España amontonada«, y ha lamentado las miles de piezas que museos como el MNAC tienen en reserva.