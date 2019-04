Política El curioso mitin de un candidato del PP con 40 monjas de clausura «Me han sometido a un auténtico interrogatorio», confesó a la salida el diputado nacional Eloy Suárez, que en los próximos días hará campaña en otros tres conventos de Zaragoza

Seguir Roberto Pérez Zaragoza Actualizado: 05/04/2019 10:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuarenta monjas de clausura y un candidato al Congreso. Es la fotografía del curioso mitin que el cabeza de lista del PP al Congreso por Zaragoza, Eloy Suárez, ha protagonizado en el convento zaragozano de las Dominicas. Acudió a explicarles sus propuestas electorales en busca del voto para el 28 de abril, y terminó sometido a un tercer grado de política y actualidad. «Durante dos horas me han sometido a un auténtico interrogatorio electoral», confesó Eloy Suárez a ABC tras este singular acto electoral que repetirá en otros tres conventos de monjas durante los próximos días.

La media de edad en el convento zaragozano de las Dominicas ronda los 75 años, pero al candidato del PP le han dejado claro –con sus preguntas- que ni por edad ni por su condición de monjas de clausura dejan de estar al tanto de lo que ocurre en el mundo. «Me han sometido a una batería de preguntas que es difícil que te haga un ciudadano a pie de calle, y es que están unidas al mundo por internet, leen, se informan y analizan la realidad a un nivel de detalle impresionante», explica este candidato al Congreso.

La visita a este convento se enmarca -indica Eloy Suárez- dentro del programa «puerta a puerta» con el que, durante las semanas previas a la campaña electoral, «el PP está trasladando su propuesta y recogiendo sugerencias de colectivos, comerciantes y particulares».

Durante su encuentro con estas monjuas dominicas, en las preguntas que le lanzaron y en la conversación en que derivó este singular mitin se abordaron cuestiones de política económica, de los problemas que sufren los jóvenes, del paro, el problema catalán…, y, por supuesto, de la Iglesia y de sus relaciones con el Estado y con la sociedad.

«No hay nada que no sepan y de lo que no te pregunten», afirma el diputado nacional Eloy Suárez, que opta a su reelección en los comicios del próximo 28 de abril y a quien las dominicas no dejan de sorprenderle con sus «interrogatorios electorales» cada vez que acude a ellas en vísperas de unos comicios. Y es que, el que ha realizado ahora, no es el primero de estos singulares mítines en este convento de clausura. Es una de sus citas tradicionales, desde hace tiempo, cada vez que está de campaña –en su día como candidato al Ayuntamiento de Zaragoza y, desde hace unos años, como cabeza de lista al Congreso por esta provincia-.

En esta ocasión, entre las cuestiones con las que más insistieron ante Eloy Suárez figuraba el problema del paro juvenil, «me han insistido mucho en la necesidad de favorecer que los jóvenes tengan más empleo y mejor pagado, con sueldos que permitan tener una vida digna. Me han insistido mucho en qué pensamos hacer para solucionar este problema».

También se interesaron por el secesionismo catalán, «porque ven que está crispando mucho a la sociedad y que genera inestabilidad». Le expresaron igualmente su «preocupación por el laicismo radical del Gobierno y los ataques a la iglesia», y también le interrogaron sobre fiscalidad y sobre cuestiones tan diversas como el propio sistema electoral. «Me han preguntado al detalle y les he tenido que explicar cómo funciona la Ley d’Hondt, cómo determina la asignación de escaños a partir de los votos que obtiene cada partido en las circunscripciones».

En definitiva, un singular mitin en el que, por cierto, tampoco falta un dulce tentempié durante el encuentro: «Las hermanas me invitan a café con leche y yo pongo las madalenas», explica el candidato, que en los próximos días visitará otros tres cenobios zaragozanos: el convento-noviciado de Santa Ana, el convento de las Clarisas y el de las Canonesas del Santo Sepulcro.