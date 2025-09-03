27.000 estudiantes estrenan el curso 2025-26 en la Universidad de Zaragoza y cubren más del 90% de las plazas

La consejera Claudia Pérez Forniés junto a la rectora Rosa Bolea dando la bienvenida a alumnos de la Facultad de Economía y Empresa

Queda inaugurado el nuevo curso universitario en Zaragoza. Hoy 3 de septiembre alrededor de 27.000 estudiantes de grado estaban llamados a iniciar sus clases. De esa cifra, más de 6.150 son de primer curso, es decir, se incorporan por primera vez a la universidad.

La Universidad de Zaragoza oferta para el curso 2025-26 6.803 plazas de nuevo ingreso, lo que significa que más del 90% de las plazas están ya cubiertas. La rectora Rosa Bolea ha señalado este miércoles que «en estos momentos hay 60 matrículas más que el curso pasado por estas fechas, lo que nos indica que es muy probable que se cubra el 95% de matrículas de nuevo ingreso al concluir el último llamamiento, el del 15 de septiembre, y esto indica también que la de Zaragoza sigue siendo una universidad atractiva para los estudiantes aragoneses y también para los estudiantes de todo el Valle del Ebro y de otros puntos de la península«.

Por su parte, la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés, ha animado a los estudiantes a aprender y desarrollarse personal y profesionalmente en esta etapa tan importante de sus vidas y ha destacado «el esfuerzo del Gobierno de Aragón , siempre de la mano de la Universidad, para que la institución siga creciendo en plazas, grados y en calidad educativa y ha recordado que »este año se han creado 107 plazas de nuevo ingreso en grados STEAM de alta demanda social y laboral» .

«Más ingenieros, más matemáticos, más físicos que nunca ya se están formando en nuestra universidad. Podemos decir que ahora mismo el 37 % de las plazas de Unizar en las tres provincias se dedican a contenidos tecnológicos y biosanitarios», ha enfatizado la consejera.

Las cifras de matriculación son positivas, pero sigue habiendo posibilidades de entrar a cursar estudios en la Universidad de Zaragoza. La matrícula directa sigue abierta para cursar algunas enseñanzas como Ciencias Ambientales en el campus de Huesca; Bellas Artes en el campus de Teruel; Ingeniería de Datos en Procesos Industriales en el campus de La Almunia de Doña Godina; y Turismo, Geología, Historia, Historia del Arte, Lenguas Modernas y Estudios Clásicos en el campus de Zaragoza.

Primer día de curso en la Facultad de Economía y Empresa unizar

También se publicarán llamamientos, los próximos dos lunes, 8 y 15 de septiembre, para integrantes de las listas de espera, que podrían permitir algunas nuevas matriculaciones en los restantes grados en función de los movimientos que haya en ellas. De acuerdo con la información facilitada desde la institución académica, las vacantes que se produzcan tras el periodo de matriculación de la convocatoria ordinaria y de los llamamientos públicos, serán cubiertas hasta el 15 de octubre por los integrantes de las correspondientes listas de espera, por riguroso orden de las mismas.

Novedades

Como novedad, entre las titulaciones de grado, se actualizan los planes de estudio de Geografía, Territorio y Medio Ambiente y de Gestión de Información y Contenidos Digitales, adaptándolos a las nuevas demandas del mercado laboral.

Hasta el 5 de septiembre también es posible preinscribirse en los másteres. Los trámites se pueden realizar en la página web de Unizar.