Antifraude de la UE investiga la fundación del caso Mediador al menos desde diciembre

Cuatro adjudicaciones del proyecto GAR-SI Sahel, bajo la lupa de la juez y la CNMC

La Comisión Nacional de la Competencia ultima un informe elaborado bajo coordinación de la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil que debe esclarecer si hay indicios de irregularidad en una batería de contratos públicos concedidos mientras el general de División Francisco Espinosa lideraba el proyecto GAR-SI, que regenta la Fiiapp con fondos de la Comisión Europea, en la zona del Sahel. La encomienda fue realizada por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, que viene investigando una supuesta trama de mordidas cambio de influencias, el conocido como caso Mediador. Aunque, de acuerdo a las fuentes de la causa consultadas por ABC, se analizan los expedientes completos, la sospecha se cierne sobre cuatro lotes adjudicados en 2020 y 2021 al empresario José Suárez Esteve, que regenta una empresa dedicada a la tecnología de drones. Era conocido de Espinosa desde al menos 2019, según ambos señalaron en sus respectivas comparecencias ante la juez. Además, se le imputan pagos a la trama a través de Antonio Navarro Tacoronte, el conocido como «mediador». Incluido uno de 5.000 euros a la asociación deportiva que presidía el ya exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, y que los investigadores consideran una suerte de peaje para poder entrar en la red y beneficiarse de sus favores. Estos son los antecedentes que llevaron a la juez a poner en duda esos cuatro lotes, que ahora se analizan en contraste con el contenido de los móviles y el correo electrónico del general. Se busca, como destapó ABC, conocer a fondo la «trastienda» del contrato. La sospecha, que se pudieron haber acomodado los pliegos para que Suárez Esteve resultase adjudicatario por su relación con el general Espinosa. En ese caso, tratándose de fondos de la UE, entraría en juego la Fiscalía Europea en la investigación. De paso, los investigadores trabajan en una averiguación patrimonial del general con apoyo en la Oficina de Recuperación de Activos y una orden europea de Investigación. Se buscan bienes en el extranjero y se analizan, además, posibles contrapartidas o cohechos del tráfico de influencias que se presume. Él siempre ha negado haber favorecido a nadie en particular en el ejercicio de su cargo. En cuanto al empresario, defendió ante la juez la limpieza de las adjudicaciones. Mauritania, Níger, Malí GAR-SI Sahel es un proyecto de formación para las fuerzas de seguridad de los países de la zona que dirige el Ministerio del Interior a través de la Guardia Civil pero que gestiona la Fiiapp y financia la Comisión Europea con cargo al fondo para África. El primero de los lotes que en este contexto, recibió Suárez Esteve fue adjudicado en julio de 2020 y su empresa recibió 37.500 euros para drones en Mauritania. En el segundo, de la misma fecha y por el mismo producto, el lote ascendía a 53.000 euros para desplegar en Níger. El tercero, un lote de 16.940 euros para la Gendarmería de Malí. En cuanto al cuarto lote, se adjudicó en julio de 2021 y por un total de 30.129 euros, si bien no está vinculado directamente a GAR-SI Sahel, sino al proyecto de Fiiapp CT Public Spaces, sin vinculación en principio con Espinosa. La juez, no obstante, ha recabado los cuatro expedientes enteros y son los que está analizando la CNMC. Suman un importe de 2,3 millones de euros en adjudicaciones y son la principal razón de que Espinosa siga en prisión provisional. El general es el único de la docena de investigados en el caso Mediador que está privado de libertad, en una situación «instrumental», según los autos, en tanto se esclarecen esos dos asuntos: los contratos y el patrimonio, que se prolonga ya más de un mes.