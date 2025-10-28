Suscríbete a
El último presupuesto de la legislatura de Juanma Moreno dedica dos de cada tres euros a gasto social

Las cuentas de la Junta, de más de 51.000 millones, suponen el mayor presupuesto de la historia, sube un 10 por ciento las partidas para la dependencia

Sanidad se lleva más de 16.000 millones. El paquete fiscal destinado a vivienda se incrementa en un 40 por ciento y supera los 763 millones de euros

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España
Mercedes Benítez

Dos de cada tres euros de los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 irán destinados a gasto social. Y la mitad, uno de cada tres euros del presupuesto, a sanidad. Es una de las principales conclusiones de las cuentas del Gobierno andaluz ... para el próximo año que este martes han sido anunciados por la Junta de Andalucía tras la reunión del consejo de gobierno celebrada en el palacio de San Telmo.

