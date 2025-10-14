Suscríbete a
El Tribunal Supremo confirma que la juez María Núñez Bolaños cometió errores en la instrucción del caso ERE en Andalucía

Tumba la demanda de la magistrada contra ABC, avala que fue veraz que se guardó un oficio de la UCO y la condena a pagar las costas

Le reprocha que omitió incluir el escrito de la Guardia Civil en diez piezas sobre ayudas «sin dar ninguna explicación»

Las perlas del informe pericial de la juez Núñez contra ABC: «Los medios de comunicación privados buscan aglutinar a lectores para así vender más»

La juez María Núñez Bolaños, anterior instructora del caso ERE. En la imagen inferior, pila documentos que adjuntó a su demanda contra ABC, que ha sido desestimada tres veces
La juez María Núñez Bolaños, anterior instructora del caso ERE. En la imagen inferior, pila documentos que adjuntó a su demanda contra ABC, que ha sido desestimada tres veces abc / J. M. sErrano
La información de ABC titulada «La juez Núñez se guardó un atestado de la UCO que le reprocha sus errores» es veraz, se basa en hechos que tienen «relevancia pública», como es el caso de corrupción de los ERE de Andalucía, y, al ... contrario de lo que alegaba la instructora de esta causa, no empleaba «expresiones injustificadamente ofensivas [contra ella] ni desconectadas del asunto sobre el que se informa y se emite la opinión». Así lo establece con rotundidad la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en una sentencia dictada el pasado 25 de septiembre que pone fin a la batalla judicial contra este periódico emprendida por la magistrada que sustituyó a Mercedes Alaya al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María de los Ángeles Núñez Bolaños. Desestima su recurso y la condena a pagar las costas.

