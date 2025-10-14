Suscríbete a
Las perlas del informe pericial de la juez Núñez contra ABC: «Los medios privados solo busca aglutinar a lectores para vender más»

La anterior instructora del caso ERE aportó un estudio de un experto en música de cine, que no admitió el juzgado que desestimó su demanda contra el periódico

El Tribunal Supremo confirma que la juez María Núñez Bolaños cometió errores en la instrucción del caso ERE en Andalucía

El perito Francisco Javier Torres Simón, dirigiendo una orquesta. Arriba, la juez María Núñez Bolaños
El perito Francisco Javier Torres Simón, dirigiendo una orquesta. Arriba, la juez María Núñez Bolaños
La juez María Núñez Bolaños encargó a un profesor universitario especializado en música de cine un informe pericial para desacreditar las informaciones de ABC acerca de su instrucción en el caso ERE. El estudio, que lleva la firma de Francisco Javier Torres Simón, profesor titular del departamento de Comunicación Audiovisual ... y Publicidad de la Universidad de Sevilla, fue aportado en su demanda contra el periódico por una supuesta intromisión en su derecho al honor.

Descarga la app