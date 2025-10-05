El testimonio de quienes regresan a Andalucía: «Hay oportunidades para el progreso»

Volver es un ejercicio arriesgado cuando se está en la flor de la vida, y puede resultar hasta contradictorio cuando justamente uno hizo del marcharse una declaración de intenciones vital: me voy porque más allá de esta casa y de esta tierra me espera un ... horizonte más próspero. Pero el paso del tiempo puede llegar a demostrar que la querencia por los orígenes tira como un impulso primitivo y que las oportunidades no siempre hay que buscarlas al otro lado de la verja.

Le sucedió a Pablo Espinosa Mateos, nacido en Málaga en 1986. Licenciado en Administración de empresas y Economía, es máster en Auditoría financiera por la Universidad de Deusto y desempeña su actividad desde 2021 en la multinacional IskayPet, que gestiona las comercializadoras de artículos para mascotas de Tiendanimal, Kiwoko, Kivet, Clinicanimal y Vetsum.

Noticia Relacionada Andalucía recibe cada mes a 1.500 personas que deciden volver a sus raíces Rafael Aguilar / José maría aguilera La Comunidad registra un cambio de tendencia y son cada vez más andaluces los que regresan a su tierra: 18.000 en el año 2023

La pregunta es: ¿Por qué regresó a Andalucía después de una sólida y próspera andadura en Barcelona y Bilbao, entre otros destinos? «Andalucía siempre estuvo presente en mi plan de vida: el estilo de vida y los valores de esta tierra después de compararlas con otros lugares tanto de España como fuera de España son aquellos con los que me siento mas identificado», asegura Pablo Espinosa. «La alegría en sus calles, lo abierta que es su gente, lo servicial que es, porque siempre está dispuesta a ayudar, y sobre todo el saber degustar los pequeños placeres del día a día son valores que tienen su máximo exponente en nuestra región».

Saber degustar los pequeños placeres del día a día son valores que tienen su máximo exponente en nuestra región Pablo Espinosa Ejecutivo del sector de las mascotas

¿Es un tópico que en Andalucía hay menos oportunidades? «Andalucía está creciendo y atrayendo a grandes capitales y empresas europeas y nacionales; los datos nos dicen que el crecimiento del PIB está notablemente por encima de la media española y europea desde hace algunos años, lo que nos indica, que hay un cambio real», subraya el ejecutivo, que añade que «este crecimiento viene de la mano de un fortalecimiento empresarial de medianas y grandes empresas, corrigiendo un déficit histórico en la región: todo esto está generando empleo de calidad en empresas sólidas».

Decidí regresar por el peso de las raíces de mi tierra, por la calidad de vida de Málaga Chechu Muñoz López San Juan de Dios de Málaga

También natural de Málaga es Chechu Muñoz López, nacido en 1990 y graduado en Terapia ocupacional por la Universidad de Málaga. «He trabajado durante once años como terapeuta ocupacional en centros para personas mayores principalmente y también en centros específicos de salud mental: en este tiempo he podido ejercer mi profesión en veintidós centros diferentes, en distintos municipios de tres comunidades autónomas, como Andalucía, Castilla la Mancha y Baleares.

«Decidí regresar por el peso de las raíces de mi tierra, por la calidad de vida de Málaga, la calidad y validez humana de la gente del sur y por supuesto por la familia: también pesó el proyecto profesional que tengo ahora mismo en la Unidad de Salud Mental de San Juan de Dios Málaga, donde tengo la oportunidad de ejercer mi querida profesión en mi querida ciudad», explica el joven. «Por supuesto que en Málaga se puede progresar, crecer y aportar en primer lugar a la sociedad y por ende al mercado laboral: obviamente que hay un salto importante con las grandes capitales españolas, pero no por ello las oportunidades de progreso son pequeñas», completa el sanitario.

Las oportunidades laborales en Andalucía son muchas, pero deben de mejorar en su calidad Rosa María Romero Sanitaria en Sevilla

Rosa María Romero Ruiz comparte vocación con Chechu, pero ella ejerce en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Ella ha hecho el viaje inverso de sus padres —ella de Córdoba, él de Almería—, que emigraron en los años 70 del siglo pasado a Alemania y de allí a Uruguay. «En el año 2012 mi familia y yo nos trasladamos al Reino Unido, porque yo quería hacer un 'fellow' en Urología Pediátrica, dado que la formación en subespecialidades no está reconocida en España: después de un año y medio como 'fellow', conseguí una plaza como urólogo pediátrico en el Hospital Universitario de Oxford», relata la mujer. En el año 2017 surgió la oportunidad de presentarme a la Jefatura de Sección de Cirugía Pediátrica Urológica en el Hospital Virgen del Rocío. Y ahí sigue, encantada. «Las oportunidades laborales en Andalucía son muchas, pero deben de mejorar en su calidad», precisa.