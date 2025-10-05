Suscríbete a
DEMOGRAFÍA

Andalucía recibe cada mes a 1.500 personas que deciden volver a sus raíces

La Comunidad registra un cambio de tendencia y son cada vez más andaluces los que regresan a su tierra: 18.000 en el año 2023

Málaga y Sevilla son las provincias que más han tirado de estos ciudadanos en su retorno

Antonio Montes

Rafael Aguilar / José María Aguilera

Una fotografía en tono sepia, ajada por el paso del tiempo y con las esquinas combadas, rescata esa imagen estereotípica del emigrante andaluz con su gorra campera y la maleta de cuadros. Camino del futuro incierto entre titubeos. En contraste, el 'post' actual ... en formato digital y compartido en redes, a todo color, muestra a otro andaluz (su hijo, su nieto, un paisano) de regreso a su tierra y con una amplia sonrisa.

