Reuniones, bares, misa... qué cambia para los andaluces que el lunes pasan a la fase 1 de desconfinamiento

El presidente de la Junta, Juanma Moreno , señaló este miércoles que iba a pedir al Gobierno central que todos los distritos sanitarios de Andalucía salvo tres pasen a la fase 1 de la desescalada de las medidas de confinamiento por el coronavirus. Y el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aceptado la propuesta -no había motivo de rechazo, puesto que Moreno explicó que se cumplen los requisitos-, casi la totalidad de la comunidad estará el 11 de mayo ya en la fase 1. Pero eso, ¿qué quiere decir en el día a día de los ciudadanos?

En la Fase 1, los andaluces podrán reunirse en casas si no son más de diez personas quienes coinciden. Podrán ser familiares o amigos que no vivan juntos. Es una de las medidas más demandadas, que alivia el aislamiento al que se han visto sometido los ciudadanos por el coronavirus. Eso sí, las personas vulnerables, con síntomas o en cuarentena por sospecha de caso de Covid-19 no podrán ir a estas reuniones. Y se pide que se respeten las distancias de seguridad e higiene.

Además, quienes convivan podrán viajar en juntos el mismo vehículo sin distancia de seguridad . Si no se conviven, podrán ir dos personas en el coche, el conductor en su lugar y el pasajero, en la parte de atrás y zona opuesta.

Los bares y restaurantes, que hasta el día 11 solo pueden servir comida a domicilio y para recoger, podrán a partir del lunes abrir pero solo sus terrazas. Además, solo podrán albergar el 50 por ciento de los veladores y respetar que haya dos metros de distancia entre una y otra mesa. Como mucho podrá haber 10 personas por mesa y tanto las mesas como las sillas deben ser desinfectadas entre cliente y cliente. Además, no puede haber elementos que sean un foco de contagio como aceitera, palilleros o servilleteros. Los locales de restauracion deberán tener gel hidroalcohólico y se fomentará el pago con tarjeta.

El lunes 11, con la llegada de la fase 1, se podrá volver a ir a misa pero el aforo del templo religioso no podrá ser de más de un tercio . También se pueden celebrar entierros y velatorios con hasta 15 personas al aire libre y 10 en un lugar cerrado.

También en la fase 1 vuelven los mercadillos, pero al 25 por ciento de aforo. Seran tanto de primera necesidad como de alimentación y el Gobierno señala que se deben respetar la distancia de seguridad y permanecer en ellos el menor tiempo posible.

Abren las tiendas

El comercio experimenta cambios también en esta fase 1 del desconfinamiento. Podrán abrir los pequeños comercios pero con limitación de clientes -30% de aforo- y cumliendo medidas de distancia e higiene. Los hoteles también pueden abrir, pero sin hacer uso de las zonas comunes como piscinas o salas de reuniones.

Además, se podrá volver a celebrar seminarios, congresos científicos o innovadores siempre que no haya más de 30 personas y se respeten los dos metros de separacion entre individuos.

Desde el lunes 11 podrán abrir también bibliotecas, actos de hasta 30 personas en espacios cerrados y 200 al aire libre , museos con un tercio de aforo y se retoman producciones audiovisuales y rodajes.

En deporte, pueden abrir las instalaciones deportivas al aire libre y en sitios cerrados solo con cita previa y sin uso de vestuarios.