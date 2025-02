Confusión en el BOJA sobre el límite de apertura de los establecimientos comerciales

Luisa regenta una librería en el barrio de Los Remedios de Sevilla capital. Como otros tantos pequeños comerciantes andaluces, el pasado lunes desgranó el último Boletín de la Junta de Andalucía (BOJA) para conocer si hay alguna variación en las restricciones impuestas por la Junta para combatir el coronavirus en Andalucía .

En efecto, en la Orden del 23 de noviembre de 2020, por la que modifica el BOJA del 8 de noviembre, en su parte expositiva dice textualmente: «Se amplía el horario de actividad de los establecimientos comerciales minoristas para que para que puedan realizar la actividad de venta de productos de juguetería, de librería y papelería hasta las 20:00 horas, en el grado 1».

Por ello Luisa entendió que, desde el pasado martes, se le permitía ampliar dos horas más el horario de apertura de su librería, es decir, que en vez de cerrar a las 18.00 horas podría cerrar a las 20.00 horas como, por ejemplo, las jugueterías.

Sin embargo, existe una contradicción en el BOJA publicado el pasado lunes 23 de noviembre, la parte expositiva de la Orden no coincide con el articulado de la parte dispositiva , la cual especifica que: «Los establecimientos comerciales minoristas podrán realizar su actividad de venta de juguetes hasta las 20:00 horas siempre y cuando dichos productos se vendieran en estos establecimientos antes de la entrada en vigor de la presente orden».

Sólo los comercios que ya vendían juguetes antes del 23 de noviembre podrán abrir hasta las 20.00 horas

Es decir, si la librería de Luisa no vende juguetes, no puede seguir abierta más allá de las 18.00 horas. Por tanto, las librerías y papelerías no gozan de un horario ampliado , sólo los establecimientos comerciales minoristas que vendan juguetes. En el caso de que estos establecimientos sean una librería o una papelería, entre las 18.00 y 20.00 horas no podrían vender libros o artículos que no sean juguetes.

Fuentes oficiales de la Consejería de Salud han explicado que se trata de una confusión a la dueña de la librería sevillana. Este medio de comunicación también se ha puesto en contacto con fuentes de la Consejería de Salud , las cuales han insistido que «sólo los establecimientos comerciales minoristas que vendían juguetes antes del 23 de noviembre podrán ampliar su horario comercial» y que, en efecto, el párrafo ubicado en la parte expositiva «es el válido».

Los libreros denuncian su indefensión ante esta situación , y solicitan a los representantes del sector que «hagan fuerza» para conseguir que la Junta de Andalucía los considere esenciales.