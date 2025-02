Marín tendrá una cuarta rival en las primarias de Ciudadanos: Elena Bago, que se enfrentó a él en 2018

Juan Marín tendrá una cuarta rival en las primarias que ha convocado Ciudadanos para elegir a su candidato a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, que se celebrarán en 2022. Se llama Elena Bago. Es ingeniera industrial , nació en Jaén, vive en Huelva, es una afiliada de base y jamás ha ocupado un cargo orgánico ni público. Además, cuenta con experiencia en estos procesos porque ya disputó el puesto al actual vicepresidente andaluz y coordinador regional de la formación naranja, Juan Marín.

En las últimas elecciones internas que celebró Ciudadanos, el pasado 15 de julio de 2018, Elena Bago consiguió el 23% (435) de los votos frente a Juan Marín , que obtuvo el 67% (1.245 apoyos). Bago ha confirmado este jueves a ABC la presentación de su candidatura esta tarde (el plazo vence a las 21.00 horas) y lo hace porque considera que ni Marín ni el diputado autonómico por Córdoba, Fran Carrillo, están «legitimados» para encabezar la lista electoral de la formación naranja. Las elecciones se celebrarán el lunes 13 de diciembre y el martes 14 mediante el voto telemático.

La cuarta aspirante de Ciudadanos se muestra muy beligerante con el papel que ha desempeñado Marín como vicepresidente de un gobierno de coalición con el PP en Andalucía. « La primera que dijo que Marín no era el candidato adecuado fui yo y a pesar de que él tenía todo el apoyo orgánico conseguí el 23% de los votos», declara. «Desgraciadamente, el tiempo me ha dado la razón porque de sacar 21 diputados [en las elecciones del 2 de diciembre de 2018], cuando el PP estaba en sus horas más bajas, hemos pasado a que las encuestas no den como máximo dos o tres diputados». «Marín no ha sabido explotar la gestión en un gobierno de coalición», afirma.

Elena Bago asegura que el «motivo» por el que pugnará por la candidatura a la Junta es porque Marín y Carrillo «sólo se están peleando por fusionarse con el PP ». Afiliada de Ciudadanos en Huelva capital desde el 2 de febrero de 2015, esta profesora del departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Huelva.

Invitado en el congreso del PP

Esta candidata, que es madre de dos hijos, critica que Marín asistiera al pasado c ongreso regional del PP que reeligió al actual presidente andaluz, Juanma Moreno . Bago también cuestiona el papel del diputado Fran Carrillo, «que se presentó a las primarias por la provincia de Córdoba de la mano de Fran Hervías», el exsenador de Cs por Andalucía que dejó el partido para pasarse al PP tras la polémica generada por las mociones de censura en Murcia que impulsó el partido naranja y el PSOE. Carrillo, asegura, «no se quejó de la gestión de Marín durante tres años», añade.

La tercera persona que va a pugnar por el puesto es otra afiliada de Sevilla: Carmen Almagro , elegida como aspirante de la plataforma ‘Renovadores Cs’, crítica con la dirección regional.