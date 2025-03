Comprobar Lotería de Navidad 2021: Así ha sido el directo, el Gordo y los premios del sorteo en Andalucía

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2021 reparte este miércoles 22 de diciembre un total de 2.408 millones de euros en premios , la misma cantidad que el año anterior. Entre los premios repartidos destaca el popularmente conocido como 'Gordo' de Navidad , el primer premio, de 400.000 euros al décimo. Pero no es el único, el segundo premio será de 125.000 euros al décimo y el tercero repartirá 50.000 euros al décimo. Además, hay dos cuartos de 20.000 euros y ocho quintos de 6.000 euros al décimo.

El sorteo de Navidad se puede seguir desde primera hora de la mañana de este miércoles en directo en ABC de Sevilla , que lleva a cabo una cobertura especial de la Lotería de Navidad 2021. No te pierdas la retransmisión minuto a minuto, donde te contaremos todos los momentos, historias, anécdotas , premios y todo lo que acontezca desde el Teatro Real de Madrid.

A través de nuestra web puedes seguir el sorteo extraordinario de Navidad desde que se introduzcan en los bombos todas las bolas, es decir, las 100.000 correspondientes a los números jugados, hasta que los niños de San Ildefonso comiencen a cantar los números de la suerte.

Como novedad, este año los premios de hasta 2.000 euros se podrán cobrar a través de Bizum en uno de los 11.000 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos. Si el premio acumula un importe igual o superior a 2.000 euros, se cobrará en las entidades financieras autorizadas.

Comprobador de décimos

Si quieres comprobar tú mismo si tu décimo ha sido agraciado, podrás hacerlo en el comprobador de premios de ABC:

¿Cuántos premios hay? ¿A partir de cuándo se pueden cobrar? ¿Caducan los décimos de Lotería de Navidad premiados? ¿Cuánto se queda Hacienda? Te contamos las últimas noticias y las claves sobre el Sorteo Extraordinario de Navidad 2021.

El día no acompaña puesto que llueve, pero eso no ha quitado la ilusión de la gente que ha estado esperando en la cola, con muchas ganas de ver el sorteo después de un año sin presencialidad debido a la pandemia.

Los premios tienen que tributar en la Agencia Tributaria a partir de 40.000 euros un 20%. ¿Qué significa eso? Que de los 400.000 euros habrá que quitarle ese porcentaje a 360.000 euros De este modo, el dinero total que queda del premio Gordo no son 400.000 euros, sino 328.000 y Hacienda se queda con 72.000 euros.

No se puede decir que la provincia de Sevilla haya sido una de las más afortunadas con el Gordo de Navidad , pero sí está entre las que más premios «secundarios» ha acumulado a lo largo de la historia de la Lotería de Navidad.

Si tras comprobar tu décimo descubres que no has ganado el Gordo o un segundo, tercer, cuarto o quinto premio, ¡esta puede ser otra cifra para celebrar!

Aunque de forma limitada -el aforo es de unas 180 personas-, el público ha vuelto este año a las butacas del Real, después de que en 2020, por primera vez en la historia de esta tradicional cita navideña, los espectadores no pudieran presenciar en directo su celebración a consecuencia de las medidas sanitarias implementadas para frenar la propagación del virus.

Si algún español no deseaba que el 22 de diciembre de 1951 le tocara el «Gordo» de la Lotería de Navidad ese era Miguel Escámez Armero , lotero propietario en Sevilla de las administraciones «La Europa», sita en la plaza del mismo nombre, y «Doña Francisquita», en San Pablo, que durante un tiempo impreciso se había dedicado al «bizcocho» , es decir, a imprimir un número de participaciones de lotería muy superior a las que respaldaban los décimos que realmente existían en sus administraciones. Conoce la historia completa en este enlace.

No es la primera vez que reparte premios de la Lotería de Navidad: "Llevamos 24 premios mayores vendidos en seis años", según Zapata, que ha celebrado así la trayectoria de 'El Perolo'.

El quiosco situado en la calle 1 de Mayo de Gerena y que regenta Salud Peralías, ha vendido un solo décimo por máquina de este primer cuarto. Antonio Alfonso, camarereno de 28 años del restaurante El Salvi, y más conocido entre sus amigos y familiares como 'El Mata' ha sido el afortunado , quien ha explciado a ABC que «iba con mi novia a renovar el DNI cuando me llamaron para decirme que me había tocado».

En octubre de este 2021, Bartolomé pilló 'in fraganti' a un individuo mientras pintaba en la puerta trasera del kiosko. Tras reprenderle el dueño, el agresor comenzó a lanzarle piedras para posteriormente propinarle varios golpes que le dejarían con tres costillas rotas. «Un día como hoy es un broche de oro» después de estos «años durísimos». Aquí la noticia completa

En declaraciones a ABC, José Vicente García ha asegurado que ha vendido entre 100 y 200 décimos del 95052. «Estoy recibiendo llamadas de vecinos que me aseguran que han ganado, aunque no se quieren acercar hasta aquí porque están los medios de comunicación», ha explicado para puntualizar que «esas personas son g ente trabajadora, agricultores a los que les viene bien este premio».

El teléfono no ha parado de sonar desde que saliera el que ha sido el premio más madrugador de este sorteo. Petra Martín , empleada de esta administración, ha asegurado a ABC que se encuentran muy contentos y que es la primera vez que dan un premio de la Lotería de Navidad. Hasta ahora ningún agraciado se ha acercado a esta administración, situada en la céntrica plaza de Menéndez Tolosa de Algeciras.

El primer cuarto premio de la Lotería de Navidad 2021 no se ha hecho esperar demasiado. Poco antes de las 11 horas, los niños de San Ildefonso sacaban la bola afortunada. El número 42833 fue cantado con ímpetu por los estudiantes y la sala ha estallado de alegría. La localidad cordobesa de Baena tenido algo de suerte: un décimo se ha vendido en este municipio.

«Han pasado diez segundos hasta que he dicho, ¡coño!, si ese es el número del club, ¡No puede ser!», cuenta Díez a ABC con la respiración agitada de aquellos que no pueden contener la emoción. El modesto club, la UD El Espinar San Rafael , ha repartido un total de 450 décimos en una localidad de 9.061 habitantes. Un premio de 9 millones de euros. Lea la noticia completa aquí.

A las once y cuarto de la mañana, José Antonio Díez estaba tomándose un café en El Manso , uno de sus bares favoritos de su pueblo, El Espinar. A las once y cuarto de la mañana, en la televisión del establecimiento cantaban un cuarto premio de la lotería de Navidad. A esa horas él no le estaba haciendo mucho caso al sorteo, hasta que apareció un número conocido en la pantalla.

La administración 67 de Madrid, que desde que abandonó la Gran Vía se encuentra en Carmen, 22, reparte cada año millones y millones de euros en el Gordo de Navidad. Sin embargo, este año no ha sido así: ni un décimo del Gordo , pero tampoco del segundo, ni del tercero ni de los dos cuartos premios. Solo los menos agraciados. Informa Carlos Hidalgo desde Madrid. Lea la noticia completa aquí.

El equipo de balonmano que esta mañana no todavía no se lo podían creer. «Llevamos muchos años vendiendo lotería», nos cuenta Pablo Conejo, presidente del club hasta agosto de 2020 y todavía ligado a la directiva, «pero hasta ahora solo habíamos repartido pedreas y dinero atrás», añade sin poder esconder la emoción.