La Junta insiste en la vuelta a las aulas en Andalucía, pero podrá hacer ajustes hasta «días antes»

La Junta de Andalucía insiste en que su primera opción debe ser abrir las aulas a partir de septiembre. Para garantizar que el retorno al colegio sea «seguro» –siempre que pueda serlo en medio de una pandemia– ha dispuesto todo tipo de prevenciones que van desde la ampliación de aulas para evitar la masificación, la creación de nuevos itinerarios de acceso, horarios para las salidas escalonadas o refuerzo de las tareas de limpieza y desinfección. Pero el nuevo curso escolar será objeto de ajustes y adaptaciones en los centros que no se conocerán «hasta días antes», según reconoce la Junta. A la postre, todo va a depender de la curva de contagios, que sigue un ascenso imparable en las últimas dos semanas, con 115 brotes activos en la comunidad.

En medio del debate entre los riesgos del virus y el impacto académico, el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, señaló ayer que «lo más lógico y razonable» es que se retomen las clases presenciales. Aunque la determinación del Gobierno andaluz es clara, prefieren curarse en salud. «Hasta días antes no vamos a saber a ciencia cierta cómo va a evolucionar y se va a adaptar todo», puntualizó el también consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior en una entrevista concedida a Onda Cero.

«Determinación»

Un día antes el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, se había expresado aún más tajante: «Tenemos determinación de abrir las aulas a partir de septiembre con todas las directrices sanitarias». «La casuística es tan grande y la tipología de centros tan dispar que hay que adaptar las directrices sanitarias a la realidad de cada centro educativo», añadía.

Para minimizar los riesgos de contagio, antes de su reincorporación, se realizarán 143.000 test a los profesores , personal de apoyo, de limpieza o bedeles y se van a incorporar 8.000 profesionales extra para reforzar las plantillas escolares.

A un mes de que terminen las vacaciones de verano para los alumnos, la vuelta al cole más incierta polariza a padres y docentes. Y se ha convertido en un arma en las manos de la oposición con la que martillear al Gobierno de Juanma Moreno.

Protestas

La Codapa, la mayor confederación de asociaciones de madres y padres de Andalucía, amenazaba ayer con movilizaciones porque, a su juicio, la vuelta segura al colegio no está garantizaba y mostraba su disconformidad por la «elevada» ratio por aula, que identifican como el principal problema. Esta organización, que representa a más de 2.700 asociaciones de madres y padres andaluzas, considera insuficientes los recursos e incluso reprochaba a la Junta que plante el curso «como si no existiese una pandemia». Habrá movilizaciones si las administraciones «siguen mirando hacia otro lado». «Los llamados grupos burbujas no cumplirán su objetivo en aulas atestadas, que pueden transformarse en un foco de infección», aseguró la presidenta de la Codapa, Leticia Vázquez.

Los consistorios deberán mantener en condiciones los espacios públicos exteriores

El decálogo que desgrana las claves del nuevo curso otorga un rol destacado a los ayuntamientos, que también han empezado a rebelarse contra las tareas que tienen asignadas en la batalla contra el coronavirus. Entre sus cometidos están la higiene y desinfección. Por ejemplo, deberán limpiar los aseos antes de cada recreo, a pesar de que el personal que realiza estas funciones no trabaja en horario lectivo. Los consistorios deberán mantener en condiciones los espacios públicos exteriores que hayan de ser empleados como zona de esparcimiento para evitar aglomeraciones de alumnos.

Papel de los ayuntamientos

La vuelta al cole se ha teñido rápidamente con tintes políticos. La Diputación de Jaén, que está presidida por el socialista Francisco Reyes, ha encargado un informe jurídico para asesorar a los ayuntamientos sobre sus competencias. Las conclusiones van en la línea de lo que defienden los díscolos y fueron desveladas por el propio presidente de la institución: «Los ayuntamientos no son la administración competente a la hora de tomar las medidas preventivas necesarias tanto en materia de salud, como de limpieza y desinfección en los centros educativos» . «La norma andaluza deja claro que es el Gobierno autonómico quien es competente a la hora de tomar medidas cuando sucede una situación de pandemia, grave y excepcional como la que estamos viviendo», añadió.

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz , utilizó su cuenta en Twitter para criticar la «improvisación» en esta materia, al hilo de una información de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta que destaca que pondrá cada mes «a disposición de los centros educativos tres millones de mascarillas».

Por su parte, el Gobierno andaluz reclama al Ministerio de Educación que convoque a las comunidades autónomas y pacte una vuelta al cole «consensuada». Se supo cómo cerrar las aulas cuando llegó el Covid, pero nadie se pone de acuerdo en cómo abrirlas.