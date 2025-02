Juanma Moreno pide al Gobierno que rectifique en su plan de apertura de restaurantes y hoteles

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno , ha pedido este jueves al Gobierno central q ue «rectifique» su propuesta de desescalada y abra un debate sobre la vuelta a la actividad del sector hotelero y de la restauración porque las pautas que ha marcado en el plan para del desconfinamiento son «inviables» para estos negocios, sobre todo, cuando la movilidad de ciudadanos sólo puede ser provincial.

«El Gobierno central debería reflexionar a este respecto y abrir un nuevo debate para que podamos hacer aportaciones y que entre todos busquemos soluciones a esta actividad económica fundamental para Andalucía y el conjunto de España».

En declaraciones que ha realizado a TVE, el presidente andaluz ha confiado en que las provincias de Huelva y Almería puedan iniciar directamente la fase 1 del proceso de retorno a la normalidad, porque han tenido una incidencia del coronavirus «extremadamente baja», incluso con zonas del interior donde no ha habido ni un solo caso.

Juanma Moreno ha destacado que esas dos provincias reúnen todas las características y condiciones que ponen la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Sanidad y, por tanto, serían dos experiencias muy importantes para cuando haya que hacer esa transición en provincias con más población y situaciones más complejas, como Sevilla o Málaga.

Respecto al criterio de provincia que ha establecido el Gobierno central, Moreno ha indicado que d emandan flexibilidad al Ejecutivo, de manera que también se pudiera incorporar distritos sanitarios en zonas donde éstos coinciden con comarcas donde la influencia del coronavirus es prácticamente nula. Es más, ha señalado que la Junta tiene preparado un mapa por provincias, distritos sanitarios y municipios.

De otro lado, Moreno ha manifestado que la parálisis económica y de actividad está teniendo un impacto brutal para el sector turístico andaluz y ha estimado que las pérdidas podrían ser de entre 5.000 y 6.000 millones, mientras que se podrían perder entre 125.000 y 150.000 empleos.

Por ello, ha pedido al Gobierno central un plan nacional de rescate del turismo , porque es la gran industria no sólo de Andalucía, sino también de España y se necesita tomar medidas decididas para ayudar y rescatarla.

El presidente andaluz también ha señalado que confía plenamente en que pueda hacer desplazamientos a las costas el próximo verano , y ha indicado que «si no hay movilidad no puede haber turismo». En este sentido, el presidente ha apuntado que no se pueden abrir hoteles y restaurantes si el marco de movimiento es solamente la provincia y la comarca, porque evidentemente no es viable ni rentable económicamente, si además se suma a ello que los aforos en los establecimientos son reducidos.