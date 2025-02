Juanma Moreno advierte a los suyos: «El halago debilita, es el momento de la responsabilidad»

El mensaje de Juanma Moreno es claro, «el halago debilita y es el momento de la responsabilidad». Así lo ha dicho de todas las maneras posibles ante la Junta Directiva Regional que se ha celebrado este viernes en Sevilla donde todo eran rostros sonrientes, aplausos y saludos en la primera vez que se han reunido todos los cuadros del PP tras la victoria electoral del pasado 19-J.

Un dato relevante. Juanma Moreno no ha empleado en ningún momento la expresión «mayoría absoluta», no lo ha hecho desde la noche electoral porque quiere evitar la «euforia» de su tropa. Así lo ha dicho también en varias ocasiones durante su intervención en abierto. «Nos han respaldado el camino de la moderación, de la gestión y de la ambición para los andaluces así que tenemos que interpretar bien los resultados. La hipérbole nos puede llevar a creernos más de lo que somos, os pido humildad y no autocomplacencia ni relajación«.

A pesar de ello, también ha querido poner en valor el «talento» que tiene su formación: «Que nadie piense que esos 58 escaños van a pesar como una losa en nuestra forma de hacer política».

El presidente de la Junta ha afirmado que la prioridad de su equipo son «las familias andaluzas, las pymes y los autónomos que lo están pasando mal», lo que, a su juicio, «es lo importante».

En este encuentro con los cuadros del PP andaluz, Juanma Moreno ha insistido en que deben mantener «su estilo, su manera de gobernar, con diálogo, con los pies en el suelo, estrechando manos, escuchando las críticas y atendiendo a las propuestas».

Así, ha reiterado que el PP es un partido «de centro, ancho» en el que caben todos, «las clases trabajadoras, las clases medias porque somos el partido del pueblo, de Andalucía, con un proyecto político andalucista, interclasista e intergeneracional ».