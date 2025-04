Mascarilla obligatoria en Andalucía desde este miércoles en el trabajo y hasta para ir a la playa

A partir de la medianoche de este miércoles, llevar puesta la mascarilla será obligatorio en todo el territorio andaluz, tanto en espacios públicos como en los recintos cerrados, incluidos los centros de trabajo . Aunque se cumpla la distancia de seguridad de 1, ... 5 metros , la Junta de Andalucía ha impuesto el uso generalizado de este elemento de protección facial para contener la alta transmisión del coronavirus.

Será forzoso protegerse con mascarilla hasta para desplazarse dentro de la playa o la piscina, acudir a un chiringuito, así como en los paseos por la orilla del mar , según ha podido confirmar ABC a través de fuentes del Ejecutivo autonómico. Sólo se exime su uso durante el baño o cuando se permanezca inmóvil, por ejemplo, tumbado en la toalla, con la condición de que mantenga la distancia exigida.

El objetivo es poner coto a los rebrotes que no han cesado de producirse desde que se levantó el estado de alarma. Hasta ayer había 14 focos infecciosos activos. De esta regla general sólo estarán exceptuados los miembros de una familia que convivan bajo el mismo techo. Los ciudadanos que no asuman esta restricción se arriesgan a una multa. Quienes «pongan en peligro tanto su salud como la de los demás serán sancionados con medidas que estamos estudiando y que aprobaremos en el Consejo de Gobierno» que se celebra hoy, avanzó este lunes el presidente andaluz, Juanma Moreno .

Moreno apela a la responsabilidad individual para «no volver a la etapa cero y de sufrimiento»

Actualmente, es obligatorio utilizar mascarillas cuando se viaja en el transporte público. La propuesta que hoy abordará el Consejo de Gobierno contempla que también sea indispensable ponérsela, como norma general, en el interior de oficinas y centros de trabajo , según indicaron fuentes del Ejecutivo.

El comité técnico-médico que asesora al Gobierno andaluz durante la pandemia, reunido ayer, « ha decidido, de manera intensa y extensiva , hacer que el uso de la mascarilla sea obligatorio en Andalucía», anunció Juanma Moreno durante la clausura del Foro Universidad Pública que reunió a los rectores en el Palacio de San Telmo.

Para conocer la cuantía exacta de las multas (en Cataluña la multa es de 100 euros) y el resto de detalles del nuevo paquete de medidas preventivas que se va a acordar, habrá que esperar a la rueda de prensa posterior al consejo de este martes. La orden, con la letra pequeña, se publicará horas después en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la idea de que entre en vigor a las 0.00 horas de este miércoles .

El jefe del Ejecutivo autonómico, que ya anticipó la medida el pasado sábado durante una visita institucional a la Ciudad Autónoma de Ceuta, justificó su obligatoriedad por que el contagio entre dos personas que porten las mascarillas disminuye a un 1 por ciento. «Tenemos que reducir el riesgo en Andalucía y en el resto de España, y si para eso hace falta llevar la mascarilla, llevaremos todos mascarilla», afirmó. Está demostrada su capacidad para bloquear la emisión de gotas infectadas.

Los expertos han acordado imponer este mecanismo de protección, como han hecho otras nueve comunidades autónomas , tras valorar los pros y los contras de la generalización de su uso y teniendo en cuenta la situación de la epidemia en la comunidad.

Uno de los miembros del comité de especialistas que asesora al Ejectivo, Antonio Arenas, catedrático de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba , señaló a este periódico que su utilización resulta muy recomendable para evitar que las personas portadoras del virus sin saberlo –quienes sí lo saben y están diagnosticados deben a aislarse–, no contagien al resto. Son los llamados infectados silentes, potenciales vectores de transmisión del Covid-19.

Como viene haciendo desde que se declaró la pandemia, el presidente volvió a apelar a la responsabilidad de los andaluces para que no se relajen y se acostumbren a la protección facial, «a pesar del calor, las dificultades y las limitaciones», reconoció.

Miedo a volver atrás

El Covid-19 «no ha desaparecido» y, según la OMS, «estamos en el ecuador de la gran batalla» contra esta enfermedad, que se ha cobrado ya la vida de 1.446 personas en Andalucía. Moreno recurrió a la pedagogía para concienciar a los ciudadanos. «No podemos volver a la etapa cero, no podemos parar la economía, no podemos ver los fallecidos por miles, no podemos volver pasos atrás , a la etapa de sufrimiento, y desgraciadamente no tenemos un tratamiento eficaz ni vacuna, sólo tenemos un instrumento: la responsabilidad individual para protegernos a nosotros y a los demás».

Moreno vinculó el aumento de focos infecciosos a la «necesaria» libre circulación entre los territorios. «Era previsible que tuviéramos más rebrotes que nadie» al ser la región más poblada del país. Recordó que en Cataluña se ha ordenado el confinamiento de varios municipios por este motivo y «casi un millón de catalanes de origen andaluz» regresan a esta comunidad en verano . A pesar de ello, trató de conjurar los mensajes agoreros: «La incidencia clínica no supone alarma ni preocupación y, afortunadamente, siguen descendiendo los hospitalizados». Mantener a raya el coronavirus «depende de todos y cada uno de los andaluces ». Para lograrlo, la mascarilla será imprescindible desde mañana.