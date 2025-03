«A las discotecas en Andalucía ni nos dejan trabajar por el Covid ni nos dan ayudas»

Acaba de publicarse un informe, «Andalucía de noche» , donde se refleja cómo ha afectado la pandemia al sector. Se realizó con una encuesta regional para analizar los datos del ocio nocturno. Rambla es dueño de cuatro discotecas y dos pub en Málaga. Pero ... este mismo directivo de la patronal admite la relatividad del estudio: «Como ahora estamos todos cerrados oficialmente, no se sabe quién va a volver a abrir, y el que tiene pensado no hacerlo, en su gran mayoría no lo dice porque le será más difícil traspasar el negocio». Así y con todo ellos ya han constatado que el 26% de las salas han declarado que no lo harán por la crisis del coronavirus.

¿Cuantas discotecas hay en Andalucía?

En el ocio nocturno se incluyen los pub, en torno a 3.850. Con licencia de salas de fiesta y discotecas en Andalucía hay unas 400, cien de ellas en Málaga. Muchas en Marbella, Fuengirola, Torremolinos… Al contrario que en Sevilla, donde la mayoría se concentran en la capital, en la Costa del Sol no es así.

¿Cuánto ha caído el negocio de las discotecas con la pandemia?

Un 84% en 2020. Y no ha bajado al cien por cien porque los primeros meses de enero, febrero y la primera quincena de marzo, antes del confinamiento, estuvieron abiertas. Además, los datos con respecto al año anterior eran mejores. Los pub no han caído tanto porque han estado abiertos.

¿Hay alguna discoteca que pueda abrir actualmente?

Ahora mismo se da una circunstancia difícil de entender. A nivel administrativo existe una separación entre hostelería y esparcimiento. Los pub con música se consideran hostelería, pero las discotecas, tablaos, salas de fiestas… son esparcimiento. A estos últimos se les prohibió abrir. Resulta que somos el único sector que estando obligados por ley a no poder trabajar, no recibimos ningún tipo de ayuda por parte de ninguna administración. El sector más castigado, que debería recibir las ayudas más grandes, no recibe nada.

¿Tampoco de los ayuntamientos?

Depende de cuáles. Por ejemplo en Málaga sacaron unas ayudas a las que nos podríamos acoger, pero se excluían para los locales de más de 300 metros, con lo cual la mayoría quedó fuera. La Diputación también nos excluyó porque había unos fondos de la campaña «Sabor a Málaga» y el ocio nocturno no entraba en el reparto. Tampoco de la «fashion week». Entre una cosa y otra, no recibimos nada de nadie.

¿Al tener usted pub y discotecas le afecta menos la crisis?

Esto es otra contradicción. Yo soy dueño de un pub que tiene 250 metros. Con las medidas actuales de Hostelería lo abro en su horario, cuatro personas por mesa, distancias de seguridad, etc. Damos una carta de comidas. Sin embargo, con las discotecas esa opción no está contemplada. Tengo una de 190 metros, más pequeña y no entendemos cómo no nos dejan abrir con las mismas medidas que un pub y poder cubrir al menos los gastos fijos. Yo sólo le puedo decir que a pesar de tenerla cerrada pago hasta 14 facturas mensuales, luz, agua, alarma, seguros, internet, ERTE...

¿Pero al ser una discoteca un lugar cerrado, sin ventilación natural, no es inseguro?

En los pub con licencia de música el concepto de espacio cerrado es igual, su estanqueidad es del mismo tipo. Sin embargo en las discotecas estamos obligados a tener un sistema de renovación del aire donde cada cinco minutos cambia por completo en toda la sala. Según la OMS, si el virus se transmite a través de los aerosoles las discotecas serían más seguras. Además, hay un sistema ya testado en el Hospital Virgen de las Nieves en Granada que elimina el 99,9% de los virus corona, no sólo del aire sino de la superficie. Si nos lo financia la Juntas seríamos incluso más seguros que al aire libre.

¿Cómo se llama y cuanto cuesta?

DuctFIT. Es español y creo que está alrededor de 8.000 euros con IVA para un establecimiento de unos 500 metros. Ahora hablan de que el Mobile World Congress de Barcelona, donde se espera unas 50.000 personas, va a poder abrir porque se harán unos test a la entrada. ¡Pero si eso es lo que nosotros llevamos reclamando hace tiempo! Dentro de poco saldrán los de saliva, que en menos de un minuto tendrás el resultado sin necesidad de un sanitario. No comprendemos por qué no podemos abrir.

¿Ustedes se han sentado con la Junta?

—Con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, varias veces; con el consejero Elías Bendodo, con el viceconsejero Antonio Sanz, con todos los que se han querido sentar conmigo, aparte de alcaldes y presidentes de Diputación; a todos les hemos expuesto lo mismo. Aquí en Málaga hay una discoteca de cien metros que no puede abrir y un pub de 900 que sí. Qué me lo expliquen. Luego hay una disparidad tremenda por provincias. En algunos ayuntamientos permiten que ciertas salas de fiestas puedan abrir como cafeterías con licencias temporales y en otros no. Al menos es una ayuda. Se ha hecho en Sevilla, Granada y Almería.

¿Cuanta gente trabaja en una discoteca?

La media es de 50 personas contratadas por discoteca, 20.000 personas en Andalucía.A eso hay que sumar los trabajos indirectos, músicos, bailarinas, pincha discos... Eso sin contar con otros como los de las bebidas, refrescos, vasos...

¿Como se han portado los dueños de los locales con los alquileres?

Hay de todo. Hay gente muy solidaria que entiende que esto es una culpa ajena. La mayoría ha bajado la cuota al 50%, pero otros directamente han dicho que no es su problema y han echado a los inquilinos.